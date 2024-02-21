الأربعاء، 11 شعبان 1445 ، 21 فبراير 2024

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الطريقة الصحيحة لتخزين البطاطس والبصل

البصل والبطاطس
لا يُنصح بتخزين البطاطس والبصل معًا
أ أ
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من المعروف أنه لا يجب الاحتفاظ بالبطاطس في الثلاجة، فيما يعتقد البعض بأنه يجب تخزين البطاطس والبصل معًا في مخزن المؤن، لكن الخبراء لا ينصحون بهذا الأمر. اضافة اعلان

هل يمكنك تخزين البطاطس والبصل معًا؟

عندما يتعلق الأمر بالتخزين، يجب أن تبقى البطاطس والبصل بعيدين عن بعضها البعض، لأن البصل ينبعث منه غاز الإيثيلين، مما يسرع عملية النضج ويمكن أن يتسبب في تعفن البطاطس القريبة وفسادها بسرعة أكبر، وفقًا لموقع tasteofhome.com.

كيفية تخزين البطاطس

ستبقى البطاطس صالحة للطهي لمدة تصل إلى خمسة أسابيع عند تخزينها في مكان بارد ومظلم وجاف. وينصح باستخدام حاوية تخزين جيدة التهوية، تسمح بتبخر أي رطوبة زائدة. 
أبقِ الحاوية مغطاة لحجب الضوء ومنع براعم البطاطس. إذا تحولت بعض البطاطس إلى اللون الأخضر، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب التعرض لأشعة الشمس ويجب ألا تأكلها. 
إذا أصبحت البطاطس طرية أو مجعدة أو نبتت أكثر من بضعة سنتيمترات، فمن المحتمل أنها فاسدة.

كيفية تخزين البصل

يمكن أن يستمر البصل لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر إذا تم تخزينه في مكان جيد التهوية، يمكنك الاحتفاظ به في كيس ورقي أو حتى سلة سلكية. 
وليس من الضروري تخزين البصل في الثلاجة، لأن درجة الحرارة الباردة سوف تخفف قوامه بسرعة. 
ويعتبر الملمس الناعم وبقع الرطوبة من علامات فساد البصل. ولاينصح بتخزين البصل أو البطاطس في الثلاجة، لأنها تجعلهما يفسدان بسرعة أكبر.

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