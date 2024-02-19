الطريقة الصحيحة لتخزين البصل ليعيش فترة أطول

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تلجأ كثير من النساء إلى تخزين البصل لفترة طويلة في المنزل، لكن العديد منهن يجهلن الطريقة المناسبة.

وكشف موقع allrecipes.com عن أفضل طريقة لتخزين البصل ومدة تخزينه حسب المكان الذي يتم الاحتفاظ به فيه.





ما مدة تخزين البصل؟



تخزين البصل في درجة حرارة الغرفة



كيفية تخزين البصل المقشر أو المقطع؟



ما مدة بقاء البصل في الفريزر؟



كيف تعرفين ما إذا كان البصل غير صالح؟



من الناحية المثالية، يجب تخزين البصل في مكان بارد ومظلم في درجة حرارة تتراوح بين 7و12 مئوية.ويستمر البصل الخام الكامل لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر عند تخزينه في مكان بارد وجاف.وتشمل الأماكن التي تتوفر فيها شروط التخزين القبو أو المخزن أو الطابق السفلي غير المدفأ أو المرآب.إلا أنه من الأفضل تخزين البصل في الثلاجة لأقصى مدة صلاحية، ويستمر لفترة تتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأقل فيها.لكن عليك أن تضعي في اعتبارك أن قوامه قد يصبح ناعمًا إلى حد ما في الثلاجة، لأن البصل يمتص الرطوبة بسهولة شديدة.مع ذلك، إذا لم تكن لديك مساحة في الثلاجة وكان تخزين البصل في درجة حرارة الغرفة هو الخيار الوحيد أمامك، فإنه سيستمر لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع.وعند تخزين البصل سواء في درجة حرارة الغرفة أو الثلاجة، عليك أن تتأكدي من توفير التهوية المناسبة لمنع العفن.ويمكن الاحتفاظ به في سلة مفتوحة أو كيس شبكي أو كيس ورقي مغطى بشكل غير محكم. لكن لا ينصح بتخزين البصل في كيس من البلاستيك، لأن ذلك لن يسمح بالتهوية المناسبة.بمجرد تقشير البصل، من الأفضل تخزينه في الثلاجة لتجنب التلوث. يجب أيضًا تبريد البصل المقطع إلى النصف أو المقطع أو المفروم في حاوية محكمة الإغلاق أو كيس بلاستيكي قابل للإغلاق. وسوف تستمر لمدة سبعة إلى 10 أيام عند تخزينه بهذه الطريقة.يجب تخزين البصل المطبوخ في حاوية محكمة الإغلاق وتبريده أيضًا. مثل معظم بقايا الطعام، سيبقى البصل المطبوخ صالحًا لمدة تصل إلى أربعة أيام في الثلاجة.ومن المزايا الأخرى لتبريد البصل، أن التبريد يبطئ الإنزيمات المسؤولة عن رائحة البصل المزعجة.يمكنك تجميد البصل لإطالة مدة صلاحيته. ابدئي بتقشير البصل، ثم قومي بتقطيعه، ضعيه في حاوية محكمة الإغلاق، أو كيس الفريزر، أو لفيها بإحكام بورق الألمنيوم أو غلاف بلاستيكي. سيبقى صالحًا لمدة تصل إلى ثمانية أشهر في الفريزر.ويمكن تجميد البصل المطبوخ لمدة تصل إلى 12 شهرًا عند تخزينه في حاوية محكمة الإغلاق أو كيس الفريزر.هناك ثلاث طرق لمعرفة ما إذا كان البصل قد فسد: اللون، والملمس، والرائحة. قد يتسبب البصل الفاسد في ظهور بقع داكنة، والتي ستظهر مع نمو العفن.كما أنه ينصح تجنب البصل الذي بدأ في التبرعم، لأن ذلك إشارة على أنه بدأ يفسد.ويمكن أيضًا تحسس البصل للتأكد من مدى نضارته. وفي حال ظهور البقع الناعمة أو الطرية فإن ذلك علامة على أنه بدأ يفسد.ومن الطبيعي أن يبدأ البصل في تغيير رائحته عندما يفسد. لذلك إذا بدأت الرائحة تتحول إلى رائحة أي شيء آخر غير البصل، فمن الأنسب التخلي عنه.