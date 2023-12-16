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الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير الكويت يتصدر ترند المملكة

نواف الأحمد الصباح
أمير الكويت
أ أ
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تصدر هاستاج #الشيخ_نواف_الاحمد_الصباح أمير دولة الكويت، الترند عبر موقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وسط أنباء عن صدور بيان من الديوان الأميري.
وتصدر الترمد دعوات من الجميع لأمير الكويت، فيما اعتبر البعض أن إقطع البرامج وإذاعة القرآن الكريم في كل القنوات مؤشر على رحيل الأمير، بينما من المقرر أن يصدر الديوان الأميري بيانًا بعد قليل.اضافة اعلان

وكان تلفزيون الكويت قطع برامجه الاعتيادية بشكل مفاجئ- قبل قليل- وبث آيات من القرآن الكريم، دون ذكر السبب.

ومؤخرًا، صرح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبدالله بأن الوضع الصحي لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مستقر ولله الحمد والمنة.

متضرعين إلى الله عز وجل أن يمن على سموه بالشفاء العاجل وأن يسبغ عليه وافر الصحة وتمام العافية.

أمير الكويت في المستشفى:



وقبل ذلك، أعلن وزير الديوان الأميري في الكويت، أن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى، صباح الأربعاء الماضي، إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية، وأن الحالة الصحية لسموه مستقرة ولله الحمد.
داعيًا الله عز وجل أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه
جاء ذلك على صفحة وكالة الكويت للأنباء "كونا" الرسمية في "إكس" حيث نشرت تصريحات وزير الديوان الأميري.

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