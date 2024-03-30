الشيخ الخثلان يوضح أفضل الأعمال في ليالي العشر الأواخر من رمضان (فيديو)

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أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أفضل الأعمال في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.



أفضل الأعمال في العشر الأواخر



#الشيخ_الخثلان: أفضل ما يُفعل في ليالي العشر الأواخر من رمضان هو ما كان يفعله النبي ﷺ، وظاهر هديه ﷺ أنه كان يحيي هذه الليالي بالصلاة، فإن استطعت أن تشغل وقتك أو معظم وقتك في ليالي العشر الأواخر بالصلاة فافعل، والليل ليس فيه وقت نهي، لك أن تصلي ما شئت مثنى مثنى ركعتين ركعتين،… pic.twitter.com/jceiqfTNwO — منارات الهدى (@MnaratAlhuda) March 30, 2024

وقال الشيخ الخثلان : أفضل ما يُفعل في ليالي العشر الأواخر من رمضان هو ما كان يفعله النبي ﷺ، وظاهر هديه ﷺ أنه كان يحيي هذه الليالي بالصلاة، فإن استطعت أن تشغل وقتك أو معظم وقتك في ليالي العشر الأواخر بالصلاة فافعل".وأضاف "الليل ليس فيه وقت نهي، لك أن تصلي ما شئت مثنى مثنى ركعتين ركعتين، وإذا وافقتَ ليلة القدر فقد قال النبي ﷺ: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» متفق عليه".وتابع الشيخ الخثلان : "وينبغي الإكثار من الدعاء في هذه العشر والحرص على جوامع الدعاء، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإذا وافق الدعاء في السجود وفي الثلث الأخير من الليل فهذا أرجى ما يكون وقتًا لإجابة الدعاء".