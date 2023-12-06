الشيخ الخثلان: استعمال هذا الشيء في الطعام من كبائر الذنوب

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نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وقال: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا -يعني: الكفرة- ولكم في الآخرة". اضافة اعلان





استخدام الذهب والفضة في الطعام:

وكشف الشيخ سعد الخثلان خلال لقاء مع قناة "الرسالة" ، عن حكم الشرع في الأكل بالأواني والملاعق التي يكون فيها طبقة من الفضة .وأوضح الشيخ الخثلان أنه إذا كانت الملاعق تم طلائها بلمعة تشبه الفضة وليست فضة حقيقية فلا بأس ، وهذا البالغ في كثير من المطاعم فلا يجعلون الملاعق من الفضة الحقيقية لأنها مرتفعة في السعر .وتابع في لقائه: لو افترضنا أن هذه الملاعق بالفعل من الفضة الحقيقية فلا يجوز الأكل فيها ، وقد نهى النبي عليه الصلاة السلام عن الأكل في أواني الذهب والفضة ، وقال الرسول " من يأكل في أواني الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " .كما أشار إلى أن هذا العمل من كبائر الذنوب ومن الوعيد الشديد ، ولا يجوز الأكل أو الشرب بالأواني من الفضة الحقيقية .