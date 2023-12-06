الخميس، 23 جمادى الأولى 1445 ، 07 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الشيخ الخثلان: استعمال هذا الشيء في الطعام من كبائر الذنوب

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
نهى النبي صلى الله عليه وسلم  عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وقال: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا -يعني: الكفرة- ولكم في الآخرة".اضافة اعلان

استخدام الذهب والفضة في الطعام:



وكشف الشيخ سعد الخثلان خلال لقاء مع قناة "الرسالة" ، عن حكم الشرع في الأكل بالأواني والملاعق التي يكون فيها طبقة من الفضة .

وأوضح الشيخ الخثلان أنه إذا كانت الملاعق تم طلائها بلمعة تشبه الفضة وليست فضة حقيقية فلا بأس ، وهذا البالغ في كثير من المطاعم فلا يجعلون الملاعق من الفضة الحقيقية لأنها مرتفعة في السعر .

وتابع في لقائه: لو افترضنا أن هذه الملاعق بالفعل من الفضة الحقيقية فلا يجوز الأكل فيها ، وقد نهى النبي عليه الصلاة السلام عن الأكل في أواني الذهب والفضة ، وقال الرسول " من يأكل في أواني الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " .

كما أشار إلى أن هذا  العمل من كبائر الذنوب ومن الوعيد الشديد ، ولا يجوز الأكل أو الشرب بالأواني من الفضة الحقيقية .

اقرأ أيضا

بعوض
10:10 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

لدغات البعوض من الإناث فقط.. اكتشاف جديد ينسف نظرية عمرها ملايين السنين

الطاقة
8:37 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

مع بداية يوم جديد.. اجتنب 12 عادة سلبية تستنزف طاقتك

اسم محمد
8:32 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

تقرير رسمي: اسم "محمد" هو الأكثر شعبية في العاصمة الكاتالونية برشلونة

الدكتور سعد الخثلان
8:00 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

فرّغ نفسه لخدمة أبيه فهل يجوز للأب أن يخصه بعطية دون بقية أولاده؟ "الخثلان" يوضح

اقرأ أيضا

لماذا لا تزال عازبًا؟ 10 أسباب نفسية تكشف لك أسرار تأخير الزواج

إمدادات البن في العالم مهددة والأسعار سترتفع.. لهذا السبب

خطأ قاتل يصيب الطماطم داخل البيوت المحمية

حادث مفجع.. أمٌّ تدفع حياتها ثمنًا لإنقاذ ابنتها من سمكة قرش

باع سيارة وقبض ثمنها ثم عاد ليشتريها من الرجل نفسه بالتقسيط.. هل يجوز؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

أطعمة الشتاء
11:57 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

خطوات ذكية للتمتع بشتاء دافيء وممتع بدون معوقات

أفعى
11:16 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

فيديو يوثق نهاية غير متوقعة لمروض أفاعي

جمل
6:11 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

انزلاق جمل داخل متنزه.. ماذا حدث لراكبه؟

الاستقالة من العمل
4:24 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

لا تتجاهلها.. 5 علامات تكشف أن مديرك يخطط للإطاحة بك

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
1:03 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

الخميس 23 جمادى الأولى.. 7 ساعات بين صلاتي الظهر والعشاء في تبوك

الجوازات
1:01 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. توضيح مهم من "الجوازات" بشأن إجراءات دخول عاملة منزلية

الضمان الاجتماعي المطور
12:07 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. كيفية إضافة الزوجة في الضمان الاجتماعي المطور

الدكتور سعد الخثلان
11:50 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

الشيخ الخثلان: استعمال هذا الشيء في الطعام من كبائر الذنوب

أهم 10
11:17 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. بوتين في الرياض وحقيقة وقف الدعم الإضافي في حساب المواطن

الدفاع المدني
10:00 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. إنقاذ شخص بعد سقوطه في بئر بالعرضيات