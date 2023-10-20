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صحيفة تواصل الالكترونية

الشرطة تستغيث بعد أن حاصرها تمساح ضخم!

تمساح
التمساح بعد ضبطه
أ أ
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أطلقت الشرطة في جنوب إفريقيا، نداء استغاثة بعد أن حاصرها تمساح ضخم، يبلغ طوله حوالي 3.5 متر.

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وقالت خدمة الإنقاذ (IPSS Search and Rescue)، إنها تلقت مكالمة للمساعدة ليلة الأربعاء من مركز شرطة في مانديني بمدينة كوازولو ناتال، بعد أن عثر الضباط على تمساح كبير كامن خلف المركز.
وأضافت عبر موقع "فيسبوك"، أنها اعتادت على تلقي مكالمات غريبة، "لكن الليلة (قبل) الماضية يجب أن تكون واحدة من أفضل المكالمات".
وتابعت: "نظرًا لكونه موقفًا فريدًا، فقد تم اتخاذ القرار بطلب المساعدة من أحد السكان المحليين، أشتون موسجريف، الذي يتمتع بخبرة في اصطياد التماسيح بأمان".
وتمكن موسجريف وفريق الخدمة من ضبط التمساح ونقله في سيارة إلى منطقة برية في منطقة هلوهلوي.

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