"الشؤون الإسلامية" تنظم الدورة العلمية التأهيلية للدعاة في بنجلاديش

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نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة لدى بنغلاديش، اليوم السبت، الدورة العلمية التأهيلية في عقيدة أهل السنة والجماعة.

جاء ذلك في الجامع السلفي جاترباراي في المقر الرئيسي لجمعية أهل الحديث في العاصمة دكا.. حيث تستهدف الدعاة.



خدمة الإسلام والمسلمين في العالم:



ووفق بيان وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فقد قدم الملحق الديني المكلف الأستاذ مبارك بن عامق العنزي، شكره وتقديره للقيادة الرشيدة لما توليه من خدمة الإسلام والمسلمين في العالم، ولمعالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لدعمه وتوجيهه وتسخير الإمكانيات في تنفيذ البرامج الدعوية التي تساعد الدعاة في أداء مهامهم وفق المنهج الوسطي المعتدل.وتأتي هذه الدورة ضمن البرامج والأنشطة التي تنفذها "الشؤون الإسلامية" في الخارج، بدعم من القيادة الرشيدة، لتعزيز منهج الوسطية والاعتدال، ونشر مبادئ التسامح والتعايش في مختلف دول العالم.