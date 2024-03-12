السوبيا أشهر المشروبات الرمضانية في المدينة المنورة

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تشتهر
المائدة السعودية بالعديد من أصناف المشروبات والعصائر التي تتميز بحلاوة الطعم
ولذة المذاق، وعادة ما يتم تقديمها على الإفطار في شهر رمضان.
السوبيا
أشهر المشروبات الرمضانية في المدينة المنورةويُعد
مشروب "السوبيا"، أحد أشهر المشروبات الرمضانية التي يحرص عليها
السعوديون وخاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة في شهر رمضان، فهو الأول
بلا منازع ومكانته بارزة في مائدة الإفطار، لما له من نكهة خاصة، ويتزود الجميع
منه بكميات كبيرة.
السوبيا
مشروب حجازي بامتياز وتصنع السوبيا التي توصف بأنها مشروب حجازي
بامتياز قبل أن تنتشر في أماكن أخرى من الشعير، أو الخبز الناشف، أو الشوفان، أو
الزبيب أو التمر الهندي، وتضاف لها بعد تصفيتها مقادير محددة ومتناسبة من السكر،
وحب الهيل، والقرفة، علاوة على مواد ملونة.
الفرق بين السوبيا البيضاء والبنية ويعرف شراب السوبيا من لونه، فاللون الأبيض
للمصنوع من الشعير والأحمر هو الذي أضيفت إليه صبغة ملونة، وعادة ما يكون الزبيب
هو المادة الأساسية في تركيبته، أما اللون البني فمضاف إليه التمر الهندي فيما
ينصح بتناول السوبيا خلال يومين أو ثلاثة لأنها تفقد قيمتها الغذائية بعد ذلك.
عائلات
اشتهرت بتصنيع السوبيا بالمدينة وعلى مدى سنوات طويلة اشتهرت عائلات بعينها في
هذه المناطق بتصنيع هذا الشراب ومنها عائلة الخشة بالمدينة المنورة، إذ يعد المعلم
صالح خشة واحدًا من سلالة عائلة تعاقبت على إعداد هذا المشروب حتى إن صيته تخطى
المدينة المنورة .
كما برز العديد من الأسماء التي امتهن أصحابها صناعة السوبيا وبيعها، وخصوصاً في بعض نواحي الحجاز, وتوارثت عائلات بعينها صناعة السوبيا منذ أكثر من 50 عامًا، وأصبحت هذه الأسماء أشبه بماركة مسجلة يتم بيعها في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف وغيرها.