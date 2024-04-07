"السديس" يوجه الأئمة الجدد المكلفين لصلاتي التراويح والقيام في الحرمين بدعاء القنوت في آخر ليلتين من الشهر الفضيل

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وجه معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ أصحاب الفضيلة الأئمة الجدد المكلفين لصلاتي التراويح والقيام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ بدعاء القنوت، في آخر ليلتين من شهر رمضان المبارك.



فضيلة الشيخ: بدر بن محمد التركي:



فسيؤم المصلين في التسليمات الأخيرة ودعاء القنوت في صلاة التهجد ليلة (29) بالمسجد الحرام، فضيلة الشيخ: بدر بن محمد التركي. فيما سيؤم المصلين في التسليمات الأخيرة ودعاء القنوت في صلاة التهجد ليلة (30) بالمسجد الحرام، فضيلة الشيخ الدكتور: الوليد بن خالد الشمسان، في حال إكمال الشهر الفضيل.وفي المسجد النبوي؛ سيؤم المصلين في التسليمات الأخيرة ودعاء القنوت في صلاة التهجد ليلة (29)، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: محمد بن أحمد البرهجي. فيما سيؤم المصلين في التسليمات الأخيرة ودعاء القنوت في صلاة التهجد ليلة (30) بالمسجد النبوي، فضيلة الشيخ الدكتور: عبدالله بن عبدالمحسن القرافي، في حال إكمال الشهر الفضيل.وقد تمنى معالي رئيس الشؤون الدينية لأصحاب الفضيلة الأئمة الجدد المكلفين لصلاتي التراويح والقيام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ التوفيق والسداد، مشيدًا بدورهم في تعزيز رسالة الأئمة بالحرمين، وإثراء تجربة القاصدين الإيمانية، وإرساء منهج الوسطية والاعتدال، وإيصال رسالة الحرمين الدينية إلى العالمية؛ عبر تلاواتهم الندية في شهر رمضان المبارك.