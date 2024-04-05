السديس: اللهم كن لإخواننا في فلسطين وانصرهم على الغاصبين المحتلين (فيديو)

أ أ

تضرع الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام إلى الله تعالى بأن يؤيد الفلسطينيين بالنصر، مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ نحو 6 شهور.





الدعاء للفلسطينيين في صلاة الجمعة بالمسجد الحرام







الشيخ د. عبد الرحمن السديس: اللهم كن لإخواننا في فلسطين وانصرهم على الغاصبين المحتلين المعتدين pic.twitter.com/rwggAjOSQv فيديو | "اللهم احفظ المسجد الأقصى واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين"..الشيخ د. عبد الرحمن السديس: اللهم كن لإخواننا في فلسطين وانصرهم على الغاصبين المحتلين المعتدين #الإخبارية April 5, 2024

ودعا في ختام خطبة الجمعة اليوم، قائلاً: اللهم كن لإخواننا في فلسطين، وانصرهم على الغاصبين المحتلين المعتدين، اللهم احفظ المسجد الأقصى، وأعلِ بنيانه، وقوِ أركانه، واجعله شامخًا عزيزًا إلى يوم الدين، واحفظ مقدسات المسلمين من كيد الكائدين، ومكر الماكرين، وعدوان المعتدين..اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعله تدبيره تدميرًا عليه يا سميع الدعاء..اللهم اجمع كلمة الأمة على الكتاب والسنة، يا ذا العطاء والفضل والمنة، اللهم اصرف عنا شر الأشرار، وكيد الفجار، وشر طوارق الليل والنهار يا عزيز يا غفار.