الجمعة، 26 رمضان 1445 ، 05 أبريل 2024

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السديس: اللهم كن لإخواننا في فلسطين وانصرهم على الغاصبين المحتلين (فيديو)

الشيخ السديس
الشيخ عبدالرحمن السديس
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تضرع الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام إلى الله تعالى بأن يؤيد الفلسطينيين بالنصر، مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ نحو 6 شهور.اضافة اعلان

الدعاء للفلسطينيين في صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

ودعا في ختام خطبة الجمعة اليوم، قائلاً:  اللهم كن لإخواننا في فلسطين، وانصرهم على الغاصبين المحتلين المعتدين، اللهم احفظ المسجد الأقصى، وأعلِ بنيانه، وقوِ أركانه، واجعله شامخًا عزيزًا إلى يوم الدين، واحفظ مقدسات المسلمين من كيد الكائدين، ومكر الماكرين، وعدوان المعتدين..
اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعله تدبيره تدميرًا عليه يا سميع الدعاء..
اللهم اجمع كلمة الأمة على الكتاب والسنة، يا ذا العطاء والفضل والمنة، اللهم اصرف عنا شر الأشرار، وكيد الفجار، وشر طوارق الليل والنهار يا عزيز يا غفار. 


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