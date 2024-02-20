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السجن 3 سنوات ونصف في انتظار حارق القرآن بالشيشان

حارق القرآن بروسيا
المتهم خلال المحاكمة
أ أ
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طلبت المدعية العام في الشيشان بتوقيع عقوبة السجن على نيكيتا جورافيل الذي أحرق القرآن لمدة 3 سنوات ونصف.
وقالت المدعية العام ميلانا بايتيفا: "بناء على ما ورد أعلاه أطالب بإدانة نيكيتا جورافيل ومن خلال إضافة الأحكام جزئيًا، فرض عقوبة السجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر في سجن عام"، على ما أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" من محكمة منطقة فيسياتوفسكي بمدينة جروزني.اضافة اعلان

الاتهامات التي يواجهها جورافيل

ويواجه جورافيل، أحكامًا بموجب الفقرة 2 من المادة 213 للقانون الجنائي الروسي (الشغب)، والفقرة 2 من المادة 148 للقانون الجنائي الروسي (إهانة مشاعر المؤمنين).
واعتقل جورافيل في مايو 2023 في فولجوجراد بسبب حرقه القرآن أمام مسجد في المدينة، وفقًا للجنة التحقيق الروسية.

اعتراف المتهم

واعترف بأنه فعل ذلك مقابل المال بناء على تعليمات خاصة من الأجهزة الخاصة الأوكرانية. 
وتم تحويل القضية إلى المحققين في جمهورية الشيشان، ونقل إلى هناك. وخلال التحقيق اعترف جورافيل بجريمته في حرق القرآن، إلا أنه لم يعترف بارتكابه الشغب، بحسب موقع "روسيا اليوم".

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