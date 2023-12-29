الروبوت المجرم.. ضرب مهندس في تسلا "علقة ساخنة"

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هاجم روبوت ذكي أحد مهندسي شركة تسلا خلال عطل حدث في مصنع «جيجا تكساس»، التابع للشركة بالقرب من أوستن في الولايات المتحدة.
هجوم "روبوت" على مهندس في تسلاوكشف شهود من الشركة، حالة الرعب التي تعرض لها زميلهم الموظف خلال هجوم بواسطة الروبوت المصمم لالتقاط ونقل أجزاء السيارة المصنوعة من الألومنيوم المصبوب حديثاً.
روبوت يغرس مخالبه المعدنية ظهر عاملوقام الروبوت بتثبيت الرجل، الذي كان حينها يعد برنامجاً لاثنين من روبوتات تسلا في مكان قريب، قبل أن يغرس مخالبه المعدنية في ظهر العامل وذراعه، تاركاً سيلاً من الدماء على طول أرضية المصنع.
تفاصيل الحادث في شكوى رسميةوتم الكشف عن الحادثة، التي تركت الضحية مع جرح مفتوح في يده اليسرى، في تقرير الإصابة الذي تم تقديمه إلى مقاطعة ترافيس والمنظمين الفيدراليين، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
وفي حين لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أخرى مرتبطة بالروبوتات إلى المنظمين، إلا أن الحادث يأتي وسط سنوات من المخاوف المتزايدة بشأن مخاطر الروبوتات الآلية في مكان العمل.