الروبوت المجرم.. ضرب مهندس في تسلا "علقة ساخنة"

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هاجم روبوت ذكي أحد مهندسي شركة تسلا خلال عطل حدث في مصنع «جيجا تكساس»، التابع للشركة بالقرب من أوستن في الولايات المتحدة. اضافة اعلان





هجوم "روبوت" على مهندس في تسلا



روبوت يغرس مخالبه المعدنية ظهر عامل



تفاصيل الحادث في شكوى رسمية



زيادة الإصابات بسبب زملاء العمل الآليين



الإصابه لا تحتاج إلى إجازة من العمل



وكشف شهود من الشركة، حالة الرعب التي تعرض لها زميلهم الموظف خلال هجوم بواسطة الروبوت المصمم لالتقاط ونقل أجزاء السيارة المصنوعة من الألومنيوم المصبوب حديثاً.وقام الروبوت بتثبيت الرجل، الذي كان حينها يعد برنامجاً لاثنين من روبوتات تسلا في مكان قريب، قبل أن يغرس مخالبه المعدنية في ظهر العامل وذراعه، تاركاً سيلاً من الدماء على طول أرضية المصنع.وتم الكشف عن الحادثة، التي تركت الضحية مع جرح مفتوح في يده اليسرى، في تقرير الإصابة الذي تم تقديمه إلى مقاطعة ترافيس والمنظمين الفيدراليين، بحسب صحيفة "ديلي ميل".وفي حين لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أخرى مرتبطة بالروبوتات إلى المنظمين، إلا أن الحادث يأتي وسط سنوات من المخاوف المتزايدة بشأن مخاطر الروبوتات الآلية في مكان العمل.وتقول "ديلي ميل" إن التقارير الأخيرة عن زيادة الإصابات بسبب زملاء العمل الآليين في مراكز الشحن في "أمازون"، والجراحين الآليين القاتلين، والسيارات ذاتية القيادة، دفعت البعض إلى التشكيك في التكامل السريع للتكنولوجيا الجديدة.وادعى تقرير الإصابة، الذي يجب على "تسلا" تقديمه إلى السلطات بموجب القانون للحفاظ على الإعفاءات الضريبية المربحة في تكساس، أن المهندس لم يكن بحاجة إلى إجازة من العمل.