"الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى".. طريقة تفوق الوصف للنمل للتغلب على الفيضانات

اضافة اعلان

نجاة النمل من الفيضان:

النمل الناري لديه طريقة فريدة في تفادي الفيضانات والوقوع ضحية المفترسات وذلك بالتجمع معاً بشكل متشابك وتكوين مستعمرة مؤقتة جاعلين الملكة في المنتصف لحمايتها ثم يطوفون فوق الماء حتى يصلوا لبر الأمان وبدء حياة جديدة، الرحلة قد تأخذ أسابيع وهم على هذه الحال.

غراب يكسر الجوز:

وثق مقطع فيديو تتداوله على منصة "إكس" طريقة عجيبة لمملكة النمل وكيف تحمي نفسها من غرق الفيضانات وكيفية حماية الملكة.ويظهر مقطع الفيديو "النمل الناري"، لديه طريقة فريدة في تفادي الفيضانات والوقوع ضحية المفترسات.ويأتي ذلك بالتجمع معاً بشكل متشابك وتكوين مستعمرة مؤقتة جاعلين الملكة في المنتصف لحمايتها ثم يطفو فوق الماء حتى يصلوا لبر الأمان وبدء حياة جديدة، الرحلة قد تأخذ أسابيع وهم على هذه الحال.كما أظهر مقطع فيديو آخر تداوله نشاء على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مشهدا مذهلا لحيلة غراب لأجل كسر ثمرة الجوز.ويظهر الفيديو الذي تم تداوله، قيام الغرب بوضع الجوز في منقاره والسير به في وسط طريق به " مطب صناعي" حيث يضع ثمرة الجوز والتي تقوم السيارات بدهسه، حتى تتكسر، ثم يعود الغراب مجددا وأكل ما بداخلها.ويظهر الفيديو مدى إثارة وإعجاب المارة بفعل الغراب العجيب، الذي يظهر قدرة الله تعالى في هداية خلقه وأنه "أحسن كل شيء خلقه".