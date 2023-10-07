السبت، 22 ربيع الأول 1445 ، 07 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد ..

"الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى".. طريقة تفوق الوصف للنمل للتغلب على الفيضانات

النمل
النمل
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

وثق مقطع فيديو تتداوله على منصة "إكس" طريقة عجيبة لمملكة النمل وكيف تحمي نفسها من غرق الفيضانات وكيفية حماية الملكة.

اضافة اعلان
نجاة النمل من الفيضان:


ويظهر مقطع الفيديو "النمل الناري"، لديه طريقة فريدة في تفادي الفيضانات والوقوع ضحية المفترسات.
ويأتي ذلك بالتجمع معاً بشكل متشابك وتكوين مستعمرة مؤقتة جاعلين الملكة في المنتصف لحمايتها ثم يطفو فوق الماء حتى يصلوا لبر الأمان وبدء حياة جديدة، الرحلة قد تأخذ أسابيع وهم على هذه الحال.



غراب يكسر الجوز:


كما أظهر مقطع فيديو آخر تداوله نشاء على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مشهدا مذهلا لحيلة غراب لأجل كسر ثمرة الجوز.

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله، قيام الغرب بوضع الجوز في منقاره والسير به في وسط طريق به " مطب صناعي" حيث يضع ثمرة الجوز والتي تقوم السيارات بدهسه، حتى تتكسر، ثم يعود الغراب مجددا وأكل ما بداخلها.

ويظهر الفيديو مدى إثارة وإعجاب المارة بفعل الغراب العجيب، الذي يظهر قدرة الله تعالى في هداية خلقه وأنه "أحسن كل شيء خلقه".

اقرأ أيضا

حوت
2:58 م السبت، 07 أكتوبر 2023

لماذا ترتدي الحيتان قبعات من الطحالب؟

توائم
1:45 م السبت، 07 أكتوبر 2023

أدهشت الأطباء والمتخصصين.. امرأة تلد 6 توائم في 10 دقائق

درجات الحرارة
9:02 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

بدقة عالية.. مركبة فضائية ترصد الحرارة عبر الأرض

المدير الناجح
7:27 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

9 عبارات يستخدمها المديرون الأكثر مهارة في العمل

اقرأ أيضا

تضم دولاً عربية.. قائمة بأكثر أماكن العالم عرضة لخطر الفيضانات القاتلة

يونيسف: 43 مليون طفل نزحوا بسبب كوارث الطقس خلال 6 سنوات

خطبتا الجمعة من المسجدين الحرام والنبوي: التمسك بتقوى الله وفضل الذكر

6 مذاقات.. العلماء يكشفون عن طعم جديد يتذوقه اللسان

7 دروس قيادية من صاحبَي السجن في قصة يوسف الصديق.. تعرف عليها

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

نزوح الأطفال 6:23 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

يونيسف: 43 مليون طفل نزحوا بسبب كوارث الطقس خلال 6 سنوات

كارثة درنة 1:18 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

"لسنا أفضل من رسول ﷺ".. رجل ليبي هدأ نفوس المفجوعين بموعظة بليغة

اقرأ أيضا

شؤون المسجد الحرام- المسجد الحرام - الجمعة
1:37 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

خطيب المسجد الحرام: هذه أسباب زيادة المحبة بين المؤمنين (فيديو)

الطفل
9:16 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

فيديو يوثق مهارة طفل أفريقي في ترتيل القرآن على يد شقيقه

F4rGlv6q
7:47 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

لأول مرة.. إطلاق طوربيد بحري من طائرة مسيّرة (فيديو)

2023-10-05_19-16-16
7:21 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

نهر الفرات يتحول إلى برك تعبره قطعان الجواميس (صور صادمة)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

القات المخدر - جازان - المخدرات
2:02 م السبت، 07 أكتوبر 2023

في ساعات.. ضربة أمنية لمهربي المخدرات بالرياض وجازان والقصيم

وزارة الخارجية
1:48 م السبت، 07 أكتوبر 2023

المملكة تدعو لوقف فوري للتصعيد بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال

الحرب على المخدرات
1:18 م السبت، 07 أكتوبر 2023

في "تبوك وجدة والدمام".. الإطاحة بمروجي السموم وإحالتهم للنيابة

الداخلية
1:09 م السبت، 07 أكتوبر 2023

ضبط (15201) مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة

الإجازة المرضية
1:09 م السبت، 07 أكتوبر 2023

الإجازة المرضية.. شروط مهمة قبل طلبها وخطوات لابد منها

هيئة تقويم التعليم والتدريب
1:06 م السبت، 07 أكتوبر 2023

"تقويم التعليم" تكشف درجة الاجتياز في اختبار كفايات المعلمين