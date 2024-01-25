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"الخثلان" يوضح حكم صرف أموال الزكاة لنشر العلم الشرعي وبناء مراكز التحفيظ (فيديو)

سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم صرف أموال الزكاة لنشر العلم الشرعي وبناء مراكز التحفيظ.اضافة اعلان

حكم صرف أموال الزكاة لنشر العلم وبناء مراكز التحفيظ

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن الزكاة لا يجوز أن تُصرف إلا في المصارف الثمانية المذكورة في قول الله عز وجل:" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ".
وأضاف أن الله تعالى قسّم الزكاة على هذه المصارف الثمانية، وأن الآية الكريمة بدأت بأداة الحصر "إنما"، ما يدل على أنها لا تُصرف إلا لهذه المصارف.
وبين أن الآية الكريمة خُتمت بقوله تعالى: "فريضة من الله والله عليم حكيم"، أي أن هذه القسمة صدرت عن علم وحكمة، وليس فيها مجال للاجتهاد.

خلاف بين أهل العلم

وعن مسألة صرف أموال الزكاة لنشر العلم الشرعي وبناء مراكز تحفيظ القرآن، أكد أن هناك خلافًا بين أهل العلم، وأن منهم من يرى أن هذه الصور غير داخلة في المصارف الثمانية، ومنهم من يرى أن حلقات تحفيظ القرآن تدخل ضمن مصرف "في سبيل الله" والمقصود منه الجهاد في سبيل الله لنشر الدعوة.




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