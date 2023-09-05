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"الخثلان" يكشف الحكمة من تقديم الوصية على الدَّيْن

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ سعد الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الحكمة من تقديم الوصية على الدَّين.

الحكمة من تقديم الوصية على الدَّين

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحكمة من تقديم الوصية على الدَّين في قول الله تعالى: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ" مع إجماع العلماء على أن الدين مقدم على الوصية في تركة الميت.

إجماع العلماء على أن الدين مقدم على الوصية

وأضاف أن ذلك يرجع لأن الوصية مال يؤخذ من غير عوض، فكان إخراجها شاقا على الورثة، وأداؤها مظنة للتفريط.

الدَّين حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان

 وبين أن ذلك بخلاف الدَّين فإن نفوس الورثة مطمئنة إلى أدائه، ولأن الوصية حظ للمساكين والضعفاء غالبًا، والدَّين حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان، وله فيه مقال.


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