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"الخثلان" يكشف أعظم أسباب انشراح الصَّدر (فيديو)

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن أعظم أسباب انشراح الصَّدر.

أعظم أسباب انشراح الصَّدراضافة اعلان

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن أعظم أسباب انشراح الصَّدر هي كثرة ذكر الله سبحانه، كما قال الله تعالى: "الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ".

ذكر الله من أسباب انشراح الصَّدر

 وأضاف أنه إذا أكثر المسلم من ذكر الله عزَّ وجلَّ تعلق قلبُه بالله وانشرح صدره واطمأنَّ قلبه، وكثرة ذكر الله من أسباب رقَّة القلب وزوال قسوته.
وأشار إلى أن رجلًا جاء للحسن البصري (رحمه الله) فقال يا أبا سعيد إني أجد قسوة في قلبي فما العلاج، فقال له: "أذهب قسوة قلبك بكثرة ذكر الله عز وجل".

الصَّدقة من أهم أسباب انشراح الصَّدر

وبين الخثلان أن من أسباب انشراح الصَّدر أيضًا الصَّدقة والعطاء، مؤكدًا أن المتصدِّق المُحسن من أكثر الناس انشراحًا للصدر، لافتًا إلى أن العطاء له لذة يجدها كل من يسعى لمساعدة الفقراء والمساكين والأرامل، ويتصدق، ويحسن ، فهذا من أسعد الناس ومن أشرحهم صدرًا.

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