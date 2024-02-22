الخثلان على الهواء مباشرة: هذا موقف مشرق للمرأة المسلمة.. ماذا حدث في مناسك العمرة؟

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ثمّن الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية فعل امرأة مسلمة وهي مواطنة من المملكة، والذي كشف عن تمسكها بتعاليم الإسلام أثناء أداء مناسك العمرة.



مسّت يدها يد عامل بالخطأ أثناء مناسك العمرة:

كيف يُهيِّئ المسلم نفسه لمواسم الطاعات؟

وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا أثناء استضافته على قناة الرسالة تقول فيه صاحبته :"خلال تأدية مناسك العمرة مسّت يدها يد أحد العمال عن طريق الخطأ.. ماذا يترتب على ذلك؟".وأوضح الشيخ الخثلان قبل الإجابة على السؤال أن هذا الموقف موقفا مشرقا للمرأة المسلمة ويكشف عن التمسك بتعاليم الدين.وحول الحكم الشرعي بيّن الشيخ الخثلان أنه لا حرج في ذلك لأن هذا وقع بطريق الخطأ، ولأن الله تعالى قال: "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم".وفي وقت سابق كشف الدكتور سعد الخثلان، عن كيفية تهيئة المسلم نفسه لمواسم الطاعات.وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أننا الآن في شهر شعبان ولم يتبق على رمضان إلا أقل من شهر، وأنه بعد أيام سيحل علينا شهر عظيم وضيف كريم هو شهر رمضان المبارك.وأضاف أنه مع قرب شهر رمضان مطلوب من المسلم أن يتهيأ لهذا الموسم ويُعد العدة لاغتنامه، لأن العمر قصير ولا يدري الإنسان متى يأتيه الأجل.