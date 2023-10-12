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الخبراء يحذرون.. 5 أسباب لانتشار بق الفراش في الداخل والخارج

بق الفراش
انتشار بق الفراش
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كشفت، الدكتورة غادة محمد البسيونى، أستاذ الحشرات الطبية والبيطرية ورئيس قسم علم الحشرات بكلية العلوم جامعة القاهرة، عن 5 أسباب وراء سرعة انتشار "بق الفراش".اضافة اعلان


5 أسباب وراء انتشار بق الفراش

1ـ الرحلات الدولية.
2ـ المعارض والمهرجانات الدولية.
3ـ السياحة والتجارة الدولية.
4ـ الهجرات والنزوح ومعسكرات اللاجئين.
5ـ وتجارة الملابس والأثاث المستعملين.


الانتقال سيرًا بين الشقق والأدوار السكنية

وأوضحت أستاذ الحشرات، أن انتقال بق الفراش يتم سيرًا بين الشقق والأدوار المختلفة في المبنى الواحد وعبر الحوائط ومواسير المياه الجافة.
وكذلك عند نقل الأثاث المصاب ببق الفراش، وفى الحقائب عند السفر أو نقل البضائع المستعملة، كما ينتقل من انسان لآخر، وفقا لـ "اليوم السابع".


 الانتشار الشامل لبق الفراش في باريس

وكانت العاصمة الفرنسية باريس قد شهدت انتشار موجه من بق الفراش في الأماكن العامة والخاصة، ونشر فرنسيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق انتشار البق.
وشملت الفيديوهات الانتشار في دور السينما ووسائل المواصلات مثل القطارات وأيضا المكتبات العامة ومطار شارل ديجول وقد دعت بلدية باريس إلى التصدي لهذه الحشرات.

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