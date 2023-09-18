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الحياة تعيشها مرة واحدة.. كيف تترك أعظم الأثر فيها؟

الإيجابية
الإيجابية في الحياة تصنع الفارق
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حث الدكتور فهد بن أحمد النغيمش، الإنسان على ضرورة أن يكون إيجابيًا، فعالاً داخل المجتمع الذي يعيش فيه، حتى يكون له بصمة وأثر طيب بين الناس.اضافة اعلان
وقال النغيمش عبر صحيفة "الجزيرة"، إن "الوجود الحقيقي للمرء, ليس في كونه حيّاً يأكل ويشرب وينكح، أو يجمع الدنيا ويتجر ويربح، أو يغلب من سواه ويستبد ويشح، ولكن الوجود الحقيقي له، هو وجوده في القلوب، فكم ممن هو بين الناس بجسمه، بعيد عن القلوب في منأى عن الأفئدة".
في المقابل، "وكم من آخر قد مات ومرت السنوات على فقد العيون له، ولكن القلوب ما زالت تَراه ولا تملّ من ذكراه, إنه الأثر الجميل والفعل الحميد الذي بقي لك سيرة عطرة في حياتك وبعد مماتك نتيجة صنيعك وفعالك الحميدة"، وفق قوله.

نماذج من الواقع

وضرب المثل بنماذج من واقعنا، إذ "إننا حين نقلب في تاريخنا الغابر، نجد الذاكرة متخمةً بأسماءٍ لامعة، إذا ذكروا ذكر معهم الثناء العاطر، والذكر الحسن، والدعاء بالرحمة والمغفرة".
وأرجع النغيمش ذلك إلى أنه "كان لهم وجود في حياتهم واستمر هذا الوجود حتى بعد مماتهم جراء ما قدموا من أعمال جليلة وكريمة سواء كانت ميراثاً علمياً أو أخلاقياً او أي مبادرة كان فيها نفع له وللمسلمين كافة".
في حين أشار إلى "أعلام وعظماء غيِبوا في الثرى، لكن ما غاب ذكرهم، وما محي أثرهم، بل إن ذكرهم بعد مماتهم أكثر من ذكر كثيرٍ من الأحياء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء".

الذكر الحسن في الدنيا

وشدد النغيمش على أن "الذكر الحسن في الدنيا ليس بكثرة المكث فيها، وإنما بقدر الأثر عليها، لذا يحرص المرء أن يكون له أثر حميد وحسن بعد مماته فيقال عنه إذا ذكر في حياته (أنعم به من رجل وأكرم، ساهم وقدم وأعطى وعلم وهذب وكفى) ويردد الناس سيرته بعد مماته فيقال عنه (غفر الله له كان طيب الذكر والمعشر قدم وأعطى وبذل)".
ووصف الكاتب، الذكر الطيب للإنسان بأنه "عمر ثان دعا بذلك أبونا إبراهيم عليه السلام فقال: {واجعل لي لسان صدق في الآخرين} بل هي والله من أعظم المناقب أن تغيب عن هذه الدنيا بجسدك ويبقى ذكرك شامخاً كالطود العظيم.

الشخص المنعزل

وانتقد الكاتب النظرة العجيبة من بعض الناس للشخص المتقوقع حول نفسه والذي ليس له مشاركة مجتمعية أو أي إسهامات تنموية في مجتمعه حيث يظن بعضهم إنه هذا هو الشخص المستقيم الذي يذكره الناس بالخير ويثنون عليه وينال من المحامد والثناء والأجر من رب السماء الشيء الكثير.
لكنه رأى أن الذي يخالط الناس ويصبر عليهم وعلى أذاهم ويعمر الأرض ويصلحها خير من ذاك القاعد في بيته في سبات ليس له أدنى مشاركة أو نفع لمن حوله،جاء عنه- صلى الله عليه وسلم- إنه قال: ( المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ).
وشدد على أهمية أن يكون للإنسان وجود في بيئته وفي نطاق حيه ووسط مجتمعه، باعتبار ذلك "هو المطلب الملح والكبير بل يترتب عليه الخير العميم والأجر الجزيل من الله الكريم سبحانه".
وعلق الكاتب قائلاً: "فالله سبحانه استخلف عباده في الأرض ليعمروها {هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها} هذه العمارة تشمل كل ما فيه نفع وفائدة للفرد والمجتمع؛ فالمسلم كالغيث، أينما حلّ نفع، ولا يرتكب ما يخالف هذه العمارة إلا من انتكست فطرته، فاستوى عنده العمار بالخراب، والإصلاح بالإفساد".
وخلص النغيمش إلى القول إن "دينك ومجتمعك ووطنك بحاجة أن يكون لك فيه بصمة أو أثر حسن وبناء حقيقي ولو كان فيه مشقة أو تعب أو أذى فالدنيا لم تحل ولم تصف لأحد، والمؤمن يعمل ويكدح ويخلص النية ليكون له بذلك الأجر والمثوبة من الله جل جلاله".

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