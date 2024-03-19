الثلاثاء، 09 رمضان 1445 ، 19 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الحنيني.. طعام أهل نجد المناسب للصائمين في رمضان

45675464
الحنيني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

إلى جانب أشهر الأطعمة والمأكولات، غالبًا لا تخلو موائد رمضان بالمملكة خاصة منطقة نجد من الحلويات التي يأتي على رأسها "الحنيني".اضافة اعلان

الحنيني.. طعام أهل نجد المناسب للصائمين في رمضان

وحلو "الحنيني"، تشتهر به منطقة نجد، ويتم إعداده من التمر والطحين والزبدة، مضاف إليهم الزعفران والهيل.


وتتميز هذا الأكلة بطعم التمر اللذيذ، بنجد والأحساء وتحتوى على سعرات حرارية تفيد الصائمين في رمضان لتعويض الصائم بالسكريات.

طريقة الحنيني بالقشطة والعسل الأصلي

والحنيني من الأكلات الشتوية اللذيذة، والتي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة مثل؛ الطحين والزبدة أو السمن، ولكن يفضل استخدام الزبدة، حتى يكون الحنيني صحي لمن يتناوله.
 ويمكن إضافة الزعفران والحبهان أو الهيل، مع مزج التمر على سبيل المثال، وعمل الحنيني بالتمر.


كما يمكن عمل الحنيني الأصلي، بدون تمر، مع إمكانية عمله بالقشطة والعسل، على طريقة أهل نجد، وغيرها الكثير من الطرق المختلفة.

طريقة عمل الحنيني الأصلي

ما مكونات الحنيني؟
- كوبان من الطحين الأسمر
- كوب ونصف ماء
- ¼ كوب من زيت نباتي أو زيت زيتون
- ملعقة صغيرة من الفانيليا
- كوبان من السكر
- ملعقة كبيرة من الحليب البودر
- رشة من الملح
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر
- ثلاث أكواب من العجوة
- كوب واحد من الزبدة.
- ½ ليمونة


أسهل طريقة لعمل الحنيني في ر مضان

1 - نخل الطحين في مصفاة ضيقة الفتحات.
2 - وضع البيكنج بودر والفانيليا والمحل مع الطحين، وبعدها خلطهم معًا جيدًا.
3 - إضافة الماء مع الزيت والسكر، وتحريكهم جيدًا حتى يذوب السكر.
4 - وضع الطحين إلى المزيج السابق، ومزجهم حتى يصبح عجينة شبه سائلة.
5 - عمل عجينة الحنيني الأصلي، إما بوضعه في صينية الخبز، وتجهيز العجينة في الفرن.
6 - بعد الانتهاء من تحضير عجينة الحنيني السعودي، ثم وضع العجوة بداخله.


7 - وضع العجينة الحنيني مع العجوة في محضر الطعام وفرمها.
8 - إذابة الزبدة على نار هادئة، ومزج معها مفروم عجينة الحنيني بالعجوة، وعقب الامتزاج عصر نصف الليمونة عليه.
9 - وضع الحنيني في صحون التقديم، وسكب فوقها القشطة مع ملعقة من العسل وقدميها.

اقرأ أيضا

من ملحد إلى داعية.. النيوزيلندي مايكل نايرا يحكي قصة تحوله للإسلام (فيديو)

قصة وفاء في رحاب المسجد الحرام.. هذه تفاصيلها

نصائح للطلاب لزيادة التركيز في رمضان

تلاوة القرآن أفضل في رمضان أم حفظه؟

الثمرة بطول الإصبع.. كيف وصل التوت العماني من "الهيمالايا" إلى نجران

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الخثلان - سعد الخثلان 12:05 ص السبت، 16 مارس 2024

موعظة بليغة لـ"الخثلان" عن أفضل الأعمال في رمضان بعد الصيام (فيديو)

564565 11:15 م الجمعة، 15 مارس 2024

الحنيذ يتصدر.. أهم الأكلات الرمضانية التي تُزين موائد عسير

Ef2CcWdX0AA5iKm 5:17 م الخميس، 14 مارس 2024

طريقة التحضير.. قهوة اللوز مشروب أهل المملكة والحجاز

6565 3:58 م الخميس، 14 مارس 2024

أبرزها التاوة والمراصيع.. الأطباق الشعبية تزين موائد القصيم في رمضان