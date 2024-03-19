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إلى جانب أشهر الأطعمة والمأكولات، غالبًا لا تخلو موائد رمضان بالمملكة خاصة منطقة نجد من الحلويات التي يأتي على رأسها "الحنيني".





الحنيني.. طعام أهل نجد المناسب للصائمين في رمضان



طريقة الحنيني بالقشطة والعسل الأصلي



طريقة عمل الحنيني الأصلي



أسهل طريقة لعمل الحنيني في ر مضان



وحلو "الحنيني"، تشتهر به منطقة نجد، ويتم إعداده من التمر والطحين والزبدة، مضاف إليهم الزعفران والهيل.وتتميز هذا الأكلة بطعم التمر اللذيذ، بنجد والأحساء وتحتوى على سعرات حرارية تفيد الصائمين في رمضان لتعويض الصائم بالسكريات.والحنيني من الأكلات الشتوية اللذيذة، والتي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة مثل؛ الطحين والزبدة أو السمن، ولكن يفضل استخدام الزبدة، حتى يكون الحنيني صحي لمن يتناوله.ويمكن إضافة الزعفران والحبهان أو الهيل، مع مزج التمر على سبيل المثال، وعمل الحنيني بالتمر.كما يمكن عمل الحنيني الأصلي، بدون تمر، مع إمكانية عمله بالقشطة والعسل، على طريقة أهل نجد، وغيرها الكثير من الطرق المختلفة.ما مكونات الحنيني؟- كوبان من الطحين الأسمر- كوب ونصف ماء- ¼ كوب من زيت نباتي أو زيت زيتون- ملعقة صغيرة من الفانيليا- كوبان من السكر- ملعقة كبيرة من الحليب البودر- رشة من الملح- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر- ثلاث أكواب من العجوة- كوب واحد من الزبدة.- ½ ليمونة1 - نخل الطحين في مصفاة ضيقة الفتحات.2 - وضع البيكنج بودر والفانيليا والمحل مع الطحين، وبعدها خلطهم معًا جيدًا.3 - إضافة الماء مع الزيت والسكر، وتحريكهم جيدًا حتى يذوب السكر.4 - وضع الطحين إلى المزيج السابق، ومزجهم حتى يصبح عجينة شبه سائلة.5 - عمل عجينة الحنيني الأصلي، إما بوضعه في صينية الخبز، وتجهيز العجينة في الفرن.6 - بعد الانتهاء من تحضير عجينة الحنيني السعودي، ثم وضع العجوة بداخله.7 - وضع العجينة الحنيني مع العجوة في محضر الطعام وفرمها.8 - إذابة الزبدة على نار هادئة، ومزج معها مفروم عجينة الحنيني بالعجوة، وعقب الامتزاج عصر نصف الليمونة عليه.9 - وضع الحنيني في صحون التقديم، وسكب فوقها القشطة مع ملعقة من العسل وقدميها.