الحجاج والأعرابي وثالثهما الطعام!

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خرج الحجاج ذات يوم قائظ فأحضر له الغداء فقال: اطلبوا من يتغدى معنا فطلبوا ، فلم يجدوا إلا أعرابيًّا ، فأتوا به فدار بين الحجاج والأعرابي هذا الحوار:

الحجاج: هلم أيها الأعرابي لنتناول طعام الغداء.

الأعرابي: قد دعاني من هو أكرم منك فأجبته.

الحجاج: من هو ؟

الأعرابي: الله تبارك وتعالى دعاني إلى الصيام فأنا صائم .

الحجاج: تصومُ في مثل هذا اليوم على حره .

الأعرابي: صمت ليوم أشد منه حرًا .

الحجاج: أفطر اليوم وصم غدًا .

الأعرابي: أوَ يضمن الأمير أن أعيش إلى الغد .

الحجاج: ليس ذلك إليَّ ، فعلم ذلك عند الله .

الأعرابي: فكيف تسألني عاجلاً بآجل ليس إليه من سبيل .

الحجاج: إنه طعام طيب .

الأعرابي: والله ما طيبه خبازك وطباخك ولكن طيبته العافية .

الحجاج: بالله ما رأيت مثل هذا .. جزاك الله خيرًا أيها الأعرابي، وأمر له بجائزة.