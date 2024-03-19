الجيش الكندي يهرع إلى منزل بعد العثور على شيء لا يمكن تخيله

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عثرت امرأة كندية على قنبلة حية، فجأة، أثناء تنظيف منزل والدها المتوفى حديثًا، مما استدعى الاستعانة بأفراد من الجيش للتعامل معها.

وقالت كيدرين سيمز براخمان، إنها وبعض أفراد الأسرة كانوا يقومون بتنظيف المنزل الذي كان يسكنه في السابق والدها فرانك سيمز، الذي توفي في أكتوبر الماضي.

وأضافت لقناة (CTV News): "ذهبنا إلى غرفة أدواته، والتي لم يكن أحد يدخل إلى غرفة أدواته أبدًا. كان هذا مكانًا مقدسًا. كنت أبحث عن شيء ما، ثم فتحت صندوق الأدوات، وكانت هناك قنبلة يدوية".





القنبلة اليدوية تعود إلى عقود



استدعاء أفراد من الجيش



وأشارت إلى أنها تتذكر القنبلة اليدوية التي تعود إلى عقود مضت، لكنها اعتقدت أنها اختفت منذ فترة طويلة.وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: "أتذكر هذه القنبلة اليدوية منذ ما يقرب من 30 عامًا عندما أعادها أبي من منزل جدي. لقد طلبنا منه جميعًا التخلص منها واعتقدنا أنه فعل ذلك... حسنًا، لم يفعل ذلك وكان مفككًا وقد قام بتغيير المنازل معه عدة مرات..واتصلت سيمز براخمان بالشرطة، لكن الضابط الذي وصل إلى المنزل قال إنه سيتعين استدعاء القوات المسلحة الكندية.وقالت إن أفراد الجيش أخبروها أن القنبلة كانت حية، وهو أمر نادر بالنسبة للقنابل اليدوية القديمة.وأضافت "كان تحتوي على مفجر وكل شيء بداخلها. كانت سليمة، لذا قاموا بتأمينها. لقد حملوها في شاحنتهم، وانطلقوا".