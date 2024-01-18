"الجيران لبعضها".. علماء يوثقون "محادثة" بين النباتات

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نجح علماء الأحياء الجزيئية في جامعة سايتاما اليابانية، في توثيق إطلاق النباتات مركبات عضوية طيارة للحماية والتواصل.

واستخدم العلماء مجهر فلوري Fluorescent Microscope في توثيق المحادثة التي لامثيل لها. اضافة اعلان





رشاد أذن الفأر



واستخدم الباحثون في التجربة نباتات من نوع رشاد أذن الفأر أو رشاد ثال Arabidopsis thaliana، بعد أن قاموا بتلوينها قليلاً، لكي يتمكنوا من رؤية الإشارات.وبعد ذلك وضعوها قرب بعضها البعض، ومن ثم أتلفوا بعضها عمدًا، من خلال وضع يرقات خطرة على أوراقها، على سبيل المثال.واكتشف الباحثون، أن النباتات المتضررة بدأت تطلق مواد طيارة بنشاط وجيرانها يتفاعلون معها أي يجري بينهما ما يشبه "المحادثة"، بحسب ما أفاد موقع "روسيا اليوم".وفقًا لموقع ScienceAlert الذي يصف التجربة، فإن "النباتات السليمة فهمت جيدًا رسائل جيرانها المتضررين، وردت عليها بدفعات من إشارات الكالسيوم".