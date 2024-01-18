الخميس، 06 رجب 1445 ، 18 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الجيران لبعضها".. علماء يوثقون "محادثة" بين النباتات

رشاد أذن الفأر
رشاد أذن الفأر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

نجح علماء الأحياء الجزيئية في جامعة سايتاما اليابانية، في توثيق إطلاق النباتات مركبات عضوية طيارة للحماية والتواصل.
واستخدم العلماء مجهر فلوري Fluorescent Microscope في توثيق المحادثة التي لامثيل لها.اضافة اعلان

رشاد أذن الفأر

واستخدم الباحثون في التجربة نباتات من نوع رشاد أذن الفأر أو رشاد ثال Arabidopsis thaliana، بعد أن قاموا بتلوينها قليلاً، لكي يتمكنوا من رؤية الإشارات.
وبعد ذلك وضعوها قرب بعضها البعض، ومن ثم أتلفوا بعضها عمدًا، من خلال وضع يرقات خطرة على أوراقها، على سبيل المثال.
واكتشف الباحثون، أن النباتات المتضررة بدأت تطلق مواد طيارة بنشاط وجيرانها يتفاعلون معها أي يجري بينهما ما يشبه "المحادثة"، بحسب ما أفاد موقع "روسيا اليوم".
وفقًا لموقع ScienceAlert الذي يصف التجربة، فإن "النباتات السليمة فهمت جيدًا رسائل جيرانها المتضررين، وردت عليها بدفعات من إشارات الكالسيوم".

اقرأ أيضا

منها الوضوح والمباشرة.. 7 نصائح للتعامل مع الأشخاص السلبيين في العمل

نهاية مروعة.. تمساح يسحب فتاة أمام أشقائها

سياح كويتيون مع أسد وجها لوجه .. ماذا حدث؟

دخل للصلاة فلم يجد مكانا في الصفوف.. هل يصلي منفردًا خلف الصف؟

"عضة" راكب تعيد طائرة إلى المطار وعلى متنها 159 مسافرا.. تفاصيل غريبة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

الأمن اليوم
2:27 م الأربعاء، 17 يناير 2024

3 ضربات أمنية للمهربين في عسير وجازان ومخالف للنظام في محمية الملك سلمان

حادث الباحة
1:51 م الأربعاء، 17 يناير 2024

بالفيديو.. مشهد مروع لشاحنة ترتطم بسيارة متوقفة في إشارة المرور بالباحة

متوسط أعمار المدمنين
11:20 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

"مجمع إرادة": متوسط أعمار مدمني المخدرات في المملكة 27 عامًا (فيديو)

موظف - التقاعد المدني
8:30 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

أفضل الطرق للمساعدة على زيادة إنتاجية الموظفين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن - التسجيل
12:16 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. طريقه تسجيل زوجة السجين في حساب المواطن

رابت - الراتب - ريال -
11:16 ص الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. براتب 11.250 ريالاً.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح وظائف في عدة مدن بالمملكة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
10:38 ص الخميس، 18 يناير 2024

"الموارد" تُعدل "العمل المرن".. السماح للموظفين بأكثر من 95 ساعة شهريًا

أمطار غزيرة على عسير
10:18 ص الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار ورياح وأتربة مثارة لـ7 مساءً

أهم 10
9:30 ص الخميس، 18 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. انتهاء تقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين ووظائف بالخطوط السعودية

سفارة المملكة في أوغندا
9:09 ص الخميس، 18 يناير 2024

تنبيه مهم من سفارة المملكة في نيوزيلندا لجميع المواطنين