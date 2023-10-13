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صحيفة تواصل الالكترونية

البعوض يؤخر إقلاع طائرة لمد ساعتين بهذه الدولة

السفر الطائرة
الطائرة تأخر إقلاعها لمدة ساعتين
أ أ
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تأخرت رحلة جوية من جوادالاخارا إلى مكسيكو سيتي بالمكسيك لأكثر من ساعتين بسبب انتشار البعوض على متن الطائرة.
حدثت الواقعة في 6 أكتوبر الجاري على متن طائرة تابعة لشركة "فولاريس" كان من المقرر أن تسافر من جوادالاخارا إلى مكسيكو سيتي، وفقًا لوكالة "يو بي آي".

 

إقلاع الطائرة

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وكان من المقرر أن تقلع الطائرة في الساعة 4:30 مساءً بالتوقيت المحلي، لكنها تأخرت حتى الساعة 6:59 مساءً، بينما حاول طاقم الرحلة والركاب التخلص من البعوض.
ويُظهر مقطع فيديو، مضيفات الطائرة بينما يقمن برش البعوض في محاولة للتخلص منه بمساعدة الركاب. 
وقال ركاب الطائرة، إن البعوض تبدد بمجرد إطفاء الأنوار في مقصورة الركاب.
وقال مسؤولون إن مطار حوادالاخارا الدولي يقع وسط نباتات كثيفة ومياه فيضانات متكررة، مما يجعله أرضًا مثالية لتكاثر البعوض.

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