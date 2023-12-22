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الانقلاب الشتوي.. تعرف على سر التسمية

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اليوم هو أقصر نهار في السنة
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وافق اليوم الجمعة ما يعرف بـ "الانقلاب الشتوي"، وهو ظاهرة فلكية تميز يومها بأقصر مدة للنهار وأطول مدة لليل خلال السنة. اضافة اعلان
وتحدث هذه الظاهرة على كل كوكب حيث يميل أحد قطبيه نحو النجم، فيكون القطب الآخر بعيدًا عنه مما يجعله في فترة الانقلاب الشتوي. 
في نصف الأرض الشمالي تسمى هذه الظاهرة انقلاب ديسمبر، وفي نصف الكرة الجنوبي يطلق عليها اسم انقلاب يونيو.

كيف يحدث الانقلاب الشتوي؟

ويحدث الانقلاب الشتوي، عندما تكون الشمس في أدنى مستوياتها في السماء. ويحدث في شهر ديسمبر من كل عام، والذي يشهد أقل عدد من ساعات النهار خلال العام في نصف الكرة الشمالي. 
وبما أن الأرض تميل بمقدار 23.4 درجة على محورها، فإن القوس الذي تتحرك فيه الشمس خلال النهار سوف يرتفع وينخفض على مدار العام حيث يشير قطب الأرض إما نحو الشمس أو بعيدًا عنها.
ويحدث الانقلاب الشتوي عند أدنى نقطة في نصف الكرة الشمالي، عندما تكون الشمس في أدنى مستوياتها في السماء.
وقالت متاحف جرينتش الملكية: "في هذا الوقت، يسير القطب الشمالي للأرض بعيدًا عن الشمس (ولهذا السبب يكون الجو أكثر برودة في نصف الكرة الشمالي). بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في نصف الكرة الجنوبي، يشير القطب الجنوبي نحو الشمس، مما يجعله فصل الصيف "في الأسفل".

سر تسمية الانقلاب الشمسي

مصطلح "الانقلاب الشمسي" مشتق من الكلمة اللاتينية "solstitium"، والتي تعني "الشمس واقفة"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".
وفي الانقلاب الشتوي، تصل الحركة الظاهرية للشمس إلى أقصى نقطة جنوبية، قبل أن تغير اتجاهها. 
وبينما يرى الكثير من الناس أن الانقلاب الشتوي هو بداية فصل الشتاء، يعتقد البعض الآخر أننا قد دخلنا فصل الشتاء بالفعل، لأن هناك في الواقع تعريفين لبداية الموسم - الشتاء الجوي والفلكي. 
وبحسب الفلكيين، فإن الانقلاب الشتوي هو بداية فصل الشتاء، بينما يشير خبراء الأرصاد الحوية إلى أن بداية الشتاء 1 ديسمبر. 
وأوضح مكتب الأرصاد الجوية ببريطانيا: "في مكتب الأرصاد الجوية، غالبًا ما نستخدم تعريفًا للأرصاد الجوية للمواسم". 
وفقًا لتقويم الأرصاد الجوية، فإن اليوم الأول من فصل الشتاء هو دائمًا 1 ديسمبر؛ تنتهي في 28 (أو 29 خلال السنة الكبيسة) فبراير".

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