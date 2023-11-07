الاقتراب من الموت.. لماذا يمر الوقت ببطء عند التعرض لحادث خطير؟

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عندما يتعرض شخص ما لحادث سير خطر يدفعه إلى حافة الموت، فإنه يشعر وقتها بأن الوقت يتباطأ أقل من المعتاد.

وتوصل باحثون إلى تفسير ذلك بأنه قد يكون تكتيكًا للبقاء يستخدمه الدماغ لزيادة فرصة في البقاء على قيد الحياة. اضافة اعلان

إذ قد يكون التباطؤ الملحوظ للوقت هو نتيجة دخول الدماغ في حالة من التركيز المفرط، مما يمنح الأشخاص فرصة أفضل للتفاعل مع الموقف.





سبب تباطؤ الوقت



استجابة القتال أو الهروب



وكشفت البروفيسور روث أوجدن، عالمة النفس بجامعة ليفربول جون موريس في إنجلترا، لمجلة "كونفرزيشن"، عن سبب تباطؤ الوقت أثناء حادث سيارة أو أزمة قلبية أو غيرها من الأحداث التي تضعنا على حافة الموت.وأوضحت أن " معالجة دماغنا للوقت ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالطريقة التي يعالج بها المشاعر"، وذلك لأن مناطق الدماغ التي تنظم المشاعر ترتبط أيضًا بمعالجة الوقت.وقالت أوجدن، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل": "أثناء الانفعال الشديد، يحاول التنشيط الذي يسببه الدماغ الحفاظ على الاستقرار، مما يغير قدرته على معالجة الوقت".ويمكن أن يكون تباطؤ الوقت جزءًا من استجابة القتال أو الهروب، والتي تبدأ عندما يشعر الشخص بالتهديد، مما يجهزه إما للرد أو التراجع عن الموقف.وعندما تواجه موقفًا خطيرًا، فإن ردود الفعل غير المتوقعة يمكن أن تجعل الحالة أسوأ، لكن من خلال إبطاء عقلك للوقت، يكون لديه فرصة لالتقاط أنفاسك وصياغة استراتيجية.ووجد مايكل فلاهيرتي، أستاذ علم الاجتماع في كلية إيكرد، في عام 2017 أن الوقت يمكن أن يتباطأ عندما يبدأ شخص ما في رحلة جديدة.وقال: "يمكن أن يتباطأ مرور الوقت الملموس عندما نقوم بشيء جديد، مثل تعلم مهارة صعبة أو الذهاب في إجازة إلى مكان غريب".ومن المفارقة، أن الشخص يشعر ببطء الوقت في المواقف التي لايحدث فيها شيء تقريبًا، أو يحدث فيها الكثير، "وبعبارة أخرى، فإن تعقيد الوضع إما أعلى بكثير أو أقل بكثير من المعتاد"، وفق قوله.