"الإيجابية السامة" في العمل تؤثر على إنتاجية الموظف

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رؤية العالم بشيء من التفاؤل قد ينعكس بالإيجاب على الشخص، مع ذلك، يمكن أن يكون للنظرة أو التصور الإيجابي المفرط تأثير سلبي على إنتاجية الموظف في مكان العمل. اضافة اعلان

في الآونة الأخيرة، اشتعل الحديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عما يعرف بـ"الإيجابية السامة" - مما أثار تساؤلاً حول ما إذا كان الإفراط في التفاؤل يعيق إنتاجية الموظفين.





ما هي الإيجابية السامة؟



كيف يمكن أن تؤثر الإيجابية السامة على العمل؟



ما تأثير الإيجابية السامة على المشاعر الحقيقية للموظفين؟



هل يمكن للتفكير الإيجابي "القسري" أن يؤدي إلى إرهاق الموظف؟



الإيجابية السامة هي الاعتقاد بأن الأفراد يجب أن يحافظوا على عقلية إيجابية باستمرار، حتى عندما يواجهون الحزن أو التحديات، كما قال علي هونيج، المعالج النفسي.وأضاف: "يتجاهل هذا المفهوم في كثير من الأحيان أهمية السماح للناس بالتعبير عن أفكارهم والتعبير عن مشاعرهم خلال الأوقات الصعبة".قال هونيج إن الإيجابية السامة قد يكون لها تأثير ضار على القوى العاملة، وقد يؤدي ذلك إلى إعادة تشكيل ثقافة الشركة ومستويات الإنتاجية بشكل كبير.وأضاف لشبكة "فوكس بيزنيس": "عندما يرى الموظفون وجود عائق في التعبير عن الأفكار أو المشاعر السلبية، فإن ذلك يعزز الإرهاق والتعب والاستياء تجاه الزملاء أو المديرين أو المنظمة بأكملها".بالإضافة إلى ذلك، في المواقف التي يكون فيها الضغط لإظهار المشاعر الإيجابية فقط، غالبًا ما يشهد الأداء الفردي والالتزام بالعمل تراجعًا، مما يؤثر سلبًا على الشركة.قالت فانيسا ماتسيس ماكريدي، المستشارة العامة المساعدة ونائبة رئيس خدمات الموارد البشرية في شركة "إنجيج بيو"، بنيويورك، إن العلامات الشائعة للإيجابية السامة في مكان العمل تشمل استبعاد الأفكار المختلفة التي لا "تتوافق".وأشارت إلى أن العلامات الحمراء الأخرى قد تكون الافتقار إلى الشفافية، أو الافتقار إلى التعاطف، أو الافتقار إلى حل المشكلات، أو الافتقار إلى الدعم لعقلية النمو".وقال ماتسيس-ماكريدي: "يمكن أن تشمل العلامات الإضافية عدم الأصالة، أو الخوف من الخلاف أو المعارضة - أو ثقافة "الانشغال" مع قلة الإنتاجية الفعلية".إن تبني عقلية الإيجابية السامة يجعل من الصعب للغاية تمييز المشاعر الحقيقية للموظفين، وفقًا لـ هونيج.وأضاف: "عندما يكون الموظفون غير قادرين على التعبير بشكل علني عن معاناتهم، أو مواجهة أعباء العمل المرهقة، أو الشعور بالأمان عند طلب المساعدة، فإن الحفاظ على بيئة عمل صحية يصبح مشكلة".وأشار إلى أن "وضع توقعات غير واقعية للموظفين يخلق جو عمل غير مستدام على المدى الطويل لمعظم الأفراد، وبالتالي يساهم في ارتفاع معدل دوران الموظفين".وبرأي هونيج، فإن هذه العبارات الرائجة يمكن أن تكون علامات على الإيجابية السامة:"هناك دائمًا شخص ما يعاني من أسوأ منك"."أنا لا أرى المشكلة"."كل شيء يحدث لسبب ما"."يجب أن يكون هذا سهلاً بالنسبة لك".وقالت إنه عندما يشعر الموظفون بأنهم مجبرون على الحفاظ على نظرة إيجابية لا تتزعزع، يصبح من الصعب عليهم طلب المساعدة عند الحاجة.كما يصبح من الصعب عليهم الاعتراف بالصعوبات التي تواجه مهمة ما أو الشعور بالراحة عند مناقشة أمور مثل الترقيات أو زيادة الرواتب مع المشرف.قالت إيمي مورين، المعالجة النفسية بفلوريدا، ومؤلفة كتاب "13 شيئًا لا يفعلها الأشخاص الأقوياء عقليًا"، إن الموظفين قد يشعرون بالإرهاق بسبب عدم معالجة مخاوفهم.وأضافت: "إن تزييف المشاعر الإيجابية طوال اليوم أمر مرهق. إن إخفاء مشاعرهم الحقيقية والتصرف بسعادة عندما يشعرون بالخوف أو الإحباط يعني أن الموظفين لديهم طاقة أقل لتكريسها لعملهم ولأنفسهم".بالإضافة إلى ذلك، قد يتعب العمال من التظاهر بأن الأمور تسير على ما يرام عندما لا تكون كذلك، وقد يشعرون بالإحباط بسبب تجاهل المشاكل.قال مورين: "قد يشعر الموظفون بالضغط للابتسام طوال الوقت والتصرف كما لو أن كل شيء يسير على ما يرام، الأمر الذي يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية".علاوة على ذلك، فإن خلق بيئة حيث يجب على الناس أن يظلوا إيجابيين دائمًا ويرون الجانب المشرق من الأشياء أمر غير واقعي، حسبما قال هونيج.