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الإنسانية في أبهى صورها.. مواطن يتبرع بكليته لطفل لا يعرفه!

آل شبيب
آل شبيب مع الطفل جواد
أ أ
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على الرغم من أنه لا يمت له بصلة قرابة، إلا أن ذلك لم يمنع المواطن حسين آل شبيب، من بلدة أم الحمام بمحافظة القطيف، من التبرع بكليته للطفل جواد آل ناصر، البالغ من العمر ست سنوات، الذي يعاني من فشل كلوي حاد.اضافة اعلان

تجاوب مع مناشدة والدي الطفل

وجاء تحرك الشبيب الإنساني عقب مناشدة من والدي الطفل، عبر تطبيق "واتساب"، يطلبان فيها متبرعًا بكلية متوافقة مع فصيلة دم ابنهما، الذي يخضع لغسيل كلوي 12 ساعة يوميًا.
وتوجت العملية بعد إجراءات استمرت لمدة ثمانية شهور بالنجاح، مما كتب للطفل عمرًا جديدًا، وأنهى معاناة استمرت لسنوات تتجسد في عملية الغسيل الكلوي اليوم. 

تكريم آل شبيب 

وكرم سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، المواطن آل شبيب تقديرًا له بعد موقفه الإنساني النبيل بتبرعه بإحدى كليتيه لإنهاء معاناة الطفل "جواد"، على الرغم من عدم وجود صلة قرابة أو سابق معرفة بين العائلتين، ليُنهي - بفضل الله - معاناة الطفل وأسرته التي دامت لأكثر من 6 سنوات.
 وأثنى سموه على هذه البادرة الطيبة والمحمودة التي يحث عليها ديننا الاسلامي الحنيف والإنسانية الحقة، مُذكراً بقول الله سبحانه وتعالى ( ومَنْ أَحْيَاهَا فكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاس جمِيعًا ).

هدية لي!

ورفع آل شبيب شكره وامتنانه لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على حسن الإستقبال والحفاوة التي لقيها، وقال : لم يستغرق التفكير في التبرع إلا وقت قصير جدًا، وكأن الله قد أكرمني بهذه الفرصة كهدية لي ولأفراد أسرتي الذين كانوا خير سند وخير مُعين".
ومن جانبه، قدم والد الطفل الناصر شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية ولسمو نائب أمير المنطقة الشرقية لحرصهم على دعم المبادرات التي تُظهر إنسانية المجتمع وتكاتفه وترابطه في ظل توجيهات القيادة الرشيدة.

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