الإمارات.. إلزام موظف برد 900 ألف درهم اختلسها من شركته (تفاصيل)

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قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام موظف مدان بالاختلاس بردّ 899 ألفًا و930 درهمًا من الشركة التي كان يعمل بها، إضافة إلى 30 ألف درهم تعويضًا للشركة.
إلزام موظف برد 900 ألف درهم لشركتهوأفادت تفاصيل الدعوى بأن الشركة المجني عليها حررت بلاغًا ضد موظف اتهمته
فيه بالاستيلاء على أموال تسلمها على سبيل الوكالة لكنه اختلسها لمصلحته.
وأحيل البلاغ إلى النيابة العامة في دبي التي باشرت تحقيقاتها في الواقعة، ووجهت إليه تهمة اختلاس الأموال أو السندات المسلّمة إليه إضرارًا بأصحاب الحق أو خيانة الأمانة.
الحكم بالحبس شهرين ورد المبلغ المختلسوأحالته إلى محكمة الجنح التي استمعت إلى شهود الإثبات والأوراق ومستندات
الدعوى، وانتهت إلى إدانته وقضت بحبسه شهرين وردّ 899 ألفًا و930 درهمًا للشركة
وإبعاده عن الدولة بعد قضاء العقوبة.
وانتقلت الشركة إلى طريق التقاضي المدني، وأقامت دعوى بحق المتهم تطالب بإلزامه بسداد المبلغ إليها مع فائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ امتناعه عن السداد.
إلزام المختلس بالتعويض الجابر بقيمة 500 ألف درهموإلزام المختلس بالتعويض الجابر بقيمة 500 ألف درهم عما أصابها من ضرر ما
فاتها من كسب بسببه، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
واستندت في دعواها إلى أن المتهم كان يعمل لديها إلا أنه اختلس مالها إضرارًا بها، ونال حكمًا جزائيًا من محكمة الجنح بالحبس شهرين وتغريمه قيمة المبلغ الذي استولى عليه، وإبعاده عن الدولة.