الإمارات.. إلزام موظف برد 900 ألف درهم اختلسها من شركته (تفاصيل)

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قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام موظف مدان بالاختلاس بردّ 899 ألفًا و930 درهمًا من الشركة التي كان يعمل بها، إضافة إلى 30 ألف درهم تعويضًا للشركة.





إلزام موظف برد 900 ألف درهم لشركته



الحكم بالحبس شهرين ورد المبلغ المختلس



إلزام المختلس بالتعويض الجابر بقيمة 500 ألف درهم



المدعى عليه لم يطعن على الحكم في الموعد المقرر



وأفادت تفاصيل الدعوى بأن الشركة المجني عليها حررت بلاغًا ضد موظف اتهمته فيه بالاستيلاء على أموال تسلمها على سبيل الوكالة لكنه اختلسها لمصلحته.وأحيل البلاغ إلى النيابة العامة في دبي التي باشرت تحقيقاتها في الواقعة، ووجهت إليه تهمة اختلاس الأموال أو السندات المسلّمة إليه إضرارًا بأصحاب الحق أو خيانة الأمانة.وأحالته إلى محكمة الجنح التي استمعت إلى شهود الإثبات والأوراق ومستندات الدعوى، وانتهت إلى إدانته وقضت بحبسه شهرين وردّ 899 ألفًا و930 درهمًا للشركة وإبعاده عن الدولة بعد قضاء العقوبة.وانتقلت الشركة إلى طريق التقاضي المدني، وأقامت دعوى بحق المتهم تطالب بإلزامه بسداد المبلغ إليها مع فائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ امتناعه عن السداد.وإلزام المختلس بالتعويض الجابر بقيمة 500 ألف درهم عما أصابها من ضرر ما فاتها من كسب بسببه، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.واستندت في دعواها إلى أن المتهم كان يعمل لديها إلا أنه اختلس مالها إضرارًا بها، ونال حكمًا جزائيًا من محكمة الجنح بالحبس شهرين وتغريمه قيمة المبلغ الذي استولى عليه، وإبعاده عن الدولة.وأوضحت أن المدعى عليه لم يطعن على الحكم في الموعد المقرر، ومن ثم استخرجت الشركة شهادة لمن يهمه الأمر من النيابة العامة بعدم استئناف على الحكم الجزائي، وبالتالي أصبح نهائيًا.