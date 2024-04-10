"الإسلام يعلو ولا يعلى عليه".. رفع أذان المغرب داخل ملعب ليفربول

رفع أذان المغرب بنادي ليفربول: اضافة اعلان



أماد ديالو يؤدي المباراة وهو صائم:



النني يفتتح صالة للصلاة في أرسنال:



أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" رفع أذان المغرب داخل ملعب الأنفيلد الخاص بنادي ليفربول الإنجليزي.ويظهر مقطع الفيديو المتداول رفع الأذان وقت الإفطار في ملعب "أنفيلد" خلال شهر رمضان المبارك.وقد تم رفع الأذان أمام بعض الجماهير المسلمة التي كانت حاضرة داخل الملعب من أجل حفل إفطار جماعي عقب التعادل ضد مانشستر يونايتد.فيما أعرب اللاعب "أماد ديالو"في وقت سابق، عن سعادته لأداء مباراة كرة قدم دون أن يقطع الصيام وأنه سعيد جدا لأن الصوم وأداء الفريضة هو عبادة لله.وكان "أماد ديالو" لاعب مانشستر يونايتد، قد تحدث عن مشاركته في الفوز على ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي وهو صائم.وقال ديالو عقب المباراة: "أنا صائم اليوم، الأمر ليس سهلاً عندما تصوم ولكنك عليك أن تؤمن بنفسك، أنا أصوم لله لذلك أنا سعيد جداً بالصوم".وقبل أيام أعرب اللاعب محمد النني عن سعادته بالانتهاء من فتح صالة للعبادة، داخل نادي أرسنال لأجل التفكر وأداء الفريضة في شهر رمضان.وكان النني عقد كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات "إكس": "أنا فخور جدًا بافتتاح غرفة صلاة اللاعبين في استاد الإمارات".وأضاف: "الحصول على هذه المساحة للتأمل والصلاة سيغير حياة لاعبي أرسنال في المستقبل، أنا ممتن حقًا للموظفين وكل من شارك في تحقيق ذلك".