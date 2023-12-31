الأولى على مستوى العالم.. 2024 بدأت رسميا في نيوزيلاندا

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مع ظهور شمس غد الأحد، يستعد العالم لاستقبال العام الجديد 2024 والاحتفال بوصوله، ومع فروق التوقيت، تصل السنة الجديدة 2024 في أوقات متباينة في مختلف بلدان العالم. اضافة اعلان

ويتساءل الكثيرون عن البلد الأول الذي سيبدأ العد التنازلي لدخول العام الجديد 2024، وأي الدول ستكون آخر من يستقبله.





نيوزيلندا أول الداخلين في عام 2024



تحتل استراليا المرتبة الثانية بعد نيوزيلندا



ناشيوال جيورغرافيك يحدد "كيريباتي" أول المحتفلين



ساموا الأمريكية.. آخر المحتلفين بـ 2024



واستقبلت مدينة أوكلاند في نيوزيلندا العام الجديد 2024 بعروض للألعاب النارية وسط ابتهاج المتفرجين الذي حضروا للاحتفال بقدوم العام الجديد.وتعتر نيوزيلندا هي أول الدول المحتفلة بقدوم العام الجديد 2024، وتليها في الترتيب أستراليا والتي تعرف بعروض الألعاب النارية الضخمة والمبهرة التي تقام في مدينة سيدني.وبحسب موقع ناشيونال جيوغرافيك، ستكون أول دولة تحتفل بالعام 2024 هي كيريباتي، وتحديدا في جزيرة ساموا كيريتيامتي، الواقعة جنوب المحيط الهادئ في أستراليا.وتعتبر ساموا كيريتيامتي أكبر جزيرة في الدولة، حيث يقطنها نحو 6 آلاف شخص.أما آخر دولة ستحتفل بالعام الجديد، فهي جزيرة ساموا الأمريكية، وهى جزيرة تقع في جنوب المحيط الهادئ، وتتكون من خمس جزر رئيسية وجزيرتين مرجانيتين.