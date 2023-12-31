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الأولى على مستوى العالم.. 2024 بدأت رسميا في نيوزيلاندا

عام 2024
العام الجديد 2024
أ أ
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مع ظهور شمس غد الأحد، يستعد العالم لاستقبال العام الجديد 2024 والاحتفال بوصوله، ومع فروق التوقيت، تصل السنة الجديدة 2024 في أوقات متباينة في مختلف بلدان العالم.اضافة اعلان
ويتساءل الكثيرون عن البلد الأول الذي سيبدأ العد التنازلي لدخول العام الجديد 2024، وأي الدول ستكون آخر من يستقبله.

نيوزيلندا أول الداخلين في عام 2024

واستقبلت مدينة أوكلاند في نيوزيلندا العام الجديد 2024 بعروض للألعاب النارية وسط ابتهاج المتفرجين الذي حضروا للاحتفال بقدوم العام الجديد.

تحتل استراليا المرتبة الثانية بعد نيوزيلندا

وتعتر نيوزيلندا هي أول الدول المحتفلة بقدوم العام الجديد 2024، وتليها في الترتيب أستراليا والتي تعرف بعروض الألعاب النارية الضخمة والمبهرة التي تقام في مدينة سيدني.

ناشيوال جيورغرافيك يحدد "كيريباتي" أول المحتفلين

وبحسب موقع ناشيونال جيوغرافيك، ستكون أول دولة تحتفل بالعام 2024 هي كيريباتي، وتحديدا في جزيرة ساموا كيريتيامتي، الواقعة جنوب المحيط الهادئ في أستراليا.
وتعتبر ساموا كيريتيامتي أكبر جزيرة في الدولة، حيث يقطنها نحو 6 آلاف شخص.

ساموا الأمريكية.. آخر المحتلفين بـ 2024

أما آخر دولة ستحتفل بالعام الجديد، فهي جزيرة ساموا الأمريكية، وهى جزيرة تقع في جنوب المحيط الهادئ، وتتكون من خمس جزر رئيسية وجزيرتين مرجانيتين.


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