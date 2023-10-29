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اكتشاف تقنية هجينة تزيد قوة وصلابة المعادن

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المعادن
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تمكن علماء روس من ابتكار طريقة جديدة هجينة تزيد قوة المعادن، وتسمح بتطوير منتجات عالية الجودة تستخدم في العديد من المجالات.

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وأوضحت جامعة بسكوف الحكومية الروسية، في بيان لها اليوم، أن علماء من الجامعة ابتكروا مع زملائهم من الجامعة التقنية البيلاروسية تقنية جديدة تزيد قوة المعادن، وتجمع بين تقنيات الخراطة والطحن والمعالجة بالليزر.

وبينت الجامعة إلى أن الخبراء سيتعاونون لتطوير أول آلة من نوعها لمعالجة المعادن تعتمد تقنيات الطحن والمعالجة بأشعة الليزر، مبينة أنه بحلول عام 2025 سيتمكنون من صنع نموذج أولي لهذه الآلة.

وأوضح البيان: "هذه التقنية الهجينة فريدة من نوعها في مجال معالجة المعادن، وفي الوقت الحالي لا يوجد لها نظائر في العالم، حيث يتم العمل الآن على تطوير آلات جديدة ستعتمد هذه التقنية، وبواسطتها سنتمكن من تطوير منتجات عالية الجودة تستعمل في العديد من المجالات".

قوة وصلابة


يذكر بالذكر أن المعدن مادة تتميز بقوتها وقدرتها على توصيل الحرارة والكهرباء، ولها العديد من الخواص الفيزيائية والكيميائية الأخرى، وعادة تكون المعادن صلبة في درجة حرارة الغرفة باستثناء "الزئبق".

ومعظم المعادن لها مظهر رمادي فضي لامع، وهي قابلة للسحب والطرق لصفائح وإعادة تشكيلها بسهولة لأشكال مختلفة، وبسبب قوتها وقابليتها للتوصيل تستخدم في العديد من الصناعات الحديثة، ولها دور كبير في ثورة التكنولوجيا الحديثة.

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