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صحيفة تواصل الالكترونية

اعترافات مثيرة لمروج مخدرات عن عملية التجنيد والتهريب (فيديو)

الحرب على المخدرات
الحرب على المخدرات
أ أ
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كشف مدان بالترويج، للمرة الثانية في قضية الترويج للمخدرات، عن تفاصيل عملية التجنيد للمتعاطين والترويج للمخدرات.
وقال سعد - المسجون في سجن ذهبان بجدة - في مقابلة مع برنامج "الليوان" على فضائية "روتانا خليجية": "كنا نجند المتعاطين، مثلاً نجند خمسة متعاطين ونعطيهم الكمية، لأنهم ليس لديهم أموال لشراء المخدرات، ويتحولون إلى منفذ لنا للترويج مقابل تعاطي المخدرات بالمجان".اضافة اعلان

أسعار المخدرات بالمملكة

وأوضح أن أسعار المخدرات انخفضت في المملكة حاليًا، إذ انخفض ⁠سعر الشبو من ١٢٠٠ ريال للجرام إلى ٥٠ ريال فقط خلال أربع سنوات، موضحًا أن الهدف من ذلك تدمير المجتمع وليس المكسب المادي.
وروى أن أحد المهربين الذي يتعامل معه كان له مبلغ متأخر مليون ريال، لكن عندما ضبطت الشحنة، سدد له 500 ألف ريال، مع ذلك واصل إرسال المخدرات إليه وأسقط عنه المبلغ المتأخر، وتكررت العملية مرارًا، الأمر الذي اعتبره دليلاً على أن الهدف ليس التربح المادي بقدر ما هو تدمير المجتمع. 
وأوضح مروج المخدرات، أن عملية ⁠التهريب تتم من اليمن، لكن المهربين في الخارج ليسوا يمنيين!

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