اعترافات مثيرة لمروج مخدرات عن عملية التجنيد والتهريب (فيديو)

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كشف مدان بالترويج، للمرة الثانية في قضية الترويج للمخدرات، عن تفاصيل عملية التجنيد للمتعاطين والترويج للمخدرات.

وقال سعد - المسجون في سجن ذهبان بجدة - في مقابلة مع برنامج "الليوان" على فضائية "روتانا خليجية": "كنا نجند المتعاطين، مثلاً نجند خمسة متعاطين ونعطيهم الكمية، لأنهم ليس لديهم أموال لشراء المخدرات، ويتحولون إلى منفذ لنا للترويج مقابل تعاطي المخدرات بالمجان".





أسعار المخدرات بالمملكة







- كنا نجند المتعاطين للترويج.

- ⁠سعر الشبو انخفض من ١٢٠٠ ريال للجرام إلى ٥٠ ريال فقط خلال أربع سنوات.. والهدف تدمير المجتمع وليس المكسب المادي.

- ⁠التهريب يصلنا من اليمن، لكن المهربين في الخارج ليسوا يمنيين!pic.twitter.com/Xy5s6LBfda اعترافات مثيرة للمروج سعد:- كنا نجند المتعاطين للترويج.- ⁠سعر الشبو انخفض من ١٢٠٠ ريال للجرام إلى ٥٠ ريال فقط خلال أربع سنوات.. والهدف تدمير المجتمع وليس المكسب المادي.- ⁠التهريب يصلنا من اليمن، لكن المهربين في الخارج ليسوا يمنيين! #حرب_المخدرات_في_ليوان_المديفر March 20, 2024

وأوضح أن أسعار المخدرات انخفضت في المملكة حاليًا، إذ انخفض ⁠سعر الشبو من ١٢٠٠ ريال للجرام إلى ٥٠ ريال فقط خلال أربع سنوات، موضحًا أن الهدف من ذلك تدمير المجتمع وليس المكسب المادي.وروى أن أحد المهربين الذي يتعامل معه كان له مبلغ متأخر مليون ريال، لكن عندما ضبطت الشحنة، سدد له 500 ألف ريال، مع ذلك واصل إرسال المخدرات إليه وأسقط عنه المبلغ المتأخر، وتكررت العملية مرارًا، الأمر الذي اعتبره دليلاً على أن الهدف ليس التربح المادي بقدر ما هو تدمير المجتمع.وأوضح مروج المخدرات، أن عملية ⁠التهريب تتم من اليمن، لكن المهربين في الخارج ليسوا يمنيين!