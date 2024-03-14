استنفار في مدينة يابانية بسبب قطة تحمل مواد مسرطنة (فيديو)

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شهدت مدينة يابانية، حالة من التأهب والاستنفار، بعد أن صدرت تحذيرات من لمس قطة سقطت في وعاء من المواد الكيميائية المسببة للسرطان وهربت. دون أن يستدل عليها بعد.

ووفقًا لتحذيرات المسؤولين مدينة فوكوياما، فإن القطة مغطاة بالكروم سداسي التكافؤ، محذرين السكان من لمس أي "قطة تبدو غير طبيعية". وطلبوا منهم الاتصال بالشرطة في حال العثور عليها.





تفاصيل الواقعة



الشركة تبلغ من الشرطة



تعود الواقعة إلى عطلة نهاية الأسبوع، حينما اكتشف عامل وصل لمناوبته في المصنع صباح يوم الاثنين أثرًا غامضًا من آثار أقدام صفراء بعيدًا عن حاوية تحتوي على الكروم سداسي التكافؤ، وهو مادة مسرطنة شديدة الحموضة.ويمكن أن يسبب الكروم سداسي التكافؤ مشكلات صحية عديدة بدءًا من تهيج الجلد والطفح الجلدي إلى مشاكل الجهاز التنفسي، وحتى العمى والسرطان اعتمادًا على شدة ومدة التعرض له، وفقًا لإدارة السلامة والصحة المهنية.وقالت الشركة المالكة للمصنع، إن موظفي المصنع يرتدون أقنعة وقفازات مطاطية عند التعامل مع المادة.وتظهر لقطات الكاميرا الأمنية القطة وهي تغادر المصنع. ولم يتم معرفة مكان وجودها حتى الآن، بحسب صحيفة "أساهي شيمبون".غير أنه لم تظهر أي لقطات تكشف تفاصيل كيفية ملامسة القطة للمادة الكيميائية التي كانت مخزنة في وعاء بعمق ثلاثة أمتار، والتي يتم حفظها عند درجة حرارة 122 درجة فهرنهايت.وقال مصدر في شركة "نومورا للطلاء" في فوكوياما لوكالة "فرانس برس": "لقد أبلغنا الشرطة ومدينة فوكوياما والجيران بالقرب من مصنعنا على الفور".وأضافت الشركة أنه يبدو أن جزءًًا من الغطاء الذي يغطي الخزان قد انقلب.ولم يتم الإبلاغ عن رؤية الحيوان حتى الآن. وطُلب من السكان المحليين الاتصال بالشرطة على الفور إذا صادفوا قطة "غير طبيعية الشكل"، والحفاظ على مسافة بينهم.وتكهن مسؤولو البيئة في فوكوياما بأن القطة ربما ماتت نتيجة ملامستها للمادة الكيميائية السامة.