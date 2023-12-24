استمر 4 أيام.. تفاصيل وفعاليات مهرجان العسل في رجال ألمع بالصور

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تنتهي، اليوم الأحد، فعاليات وبرامج مهرجان العسل الرابع عشر المقام في رجال ألمع بمركز الحبيل، حيث تم تدشين المهرجان الخميس 21 ديسمبر لمدة 4 أيام. اضافة اعلان





محافظ رجال ألمع يدشن مهرجان العسل الـ 14



أركان خاصة لمنتجي العسل والنحالين والأسر المنتجة



لجنة لفحص العسل بالمهرجان



تشجيع المزارع والتعريف بالمنتجات المحلية



ودشن محافظ رجال ألمع، الحسن عبدالخالق الحفظي، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، مهرجان العسل وسط حضور كبير.ويهدف المهرجان إلى دعم النحالين والمزارعين والأسر المنتجة.وشهد الحفل كلمات افتتاحية من قبل كبار الحضور، كما شهد تكريم الجهات المشاركة والإعلاميين.وخصص بالمهرجان أركان خاصة بمنتجي العسل والنحالين والأسر المنتجة، إضافةً لأركان تم تخصيصها للإدارات الحكومية والتطوعية المشاركة.وشهد المهرجان استمرار أعمال لجنة فحص العسل لضمان عرض منتجات العسل النقي بالمهرجان، وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات المعروضة.بالإضافة إلى تخصيص عيادة مجانية لفحص وتشخيص أمراض النحل، وتوزيع 1000 شتلة زراعية على الزوار.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس أحمد بن محمد آل مجثل, أن هناك أهمية للمهرجانات والفعاليات التي تشجع المزارع والإنتاج الزراعي والتعريف بالمنتجات المحلية والإسهام في التنمية المجتمعية.