استمر 4 أيام.. تفاصيل وفعاليات مهرجان العسل في رجال ألمع بالصور

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تنتهي، اليوم
الأحد، فعاليات وبرامج مهرجان العسل الرابع عشر المقام في رجال ألمع بمركز الحبيل، حيث
تم تدشين المهرجان الخميس 21 ديسمبر لمدة 4 أيام.
محافظ رجال ألمع
يدشن مهرجان العسل الـ 14ودشن محافظ رجال
ألمع، الحسن عبدالخالق الحفظي، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة
عسير، المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، مهرجان العسل وسط حضور كبير.
ويهدف المهرجان إلى دعم النحالين والمزارعين والأسر المنتجة.
أركان خاصة
لمنتجي العسل والنحالين والأسر المنتجةوشهد الحفل كلمات افتتاحية من قبل كبار الحضور، كما شهد تكريم الجهات المشاركة والإعلاميين.
وخصص بالمهرجان أركان خاصة بمنتجي العسل والنحالين والأسر المنتجة، إضافةً لأركان تم تخصيصها للإدارات الحكومية والتطوعية المشاركة.
لجنة لفحص العسل بالمهرجانوشهد المهرجان
استمرار أعمال لجنة فحص العسل لضمان عرض منتجات العسل النقي بالمهرجان، وذلك بهدف
ضمان جودة المنتجات المعروضة.
بالإضافة إلى تخصيص عيادة مجانية لفحص وتشخيص أمراض النحل، وتوزيع 1000 شتلة زراعية على الزوار.