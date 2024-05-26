استشاري يحسم الجدل.. هل حليب الإبل يخفض السكر في الدم والضغط؟

فوائد حليب الإبل:



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غذاء متكامل:



كشف الدكتور سلطان العتيبي، استشاري سكري بمستشفى القريات عن فوائد حليب الإبل.وقال خلال حديثه عبر قناة الإخبارية: "حليب الإبل يتأثر كثيرا بالتغذية التي تتلقاها الإبل نفسها ويعتبر هذا الحليب غذاء وماء ودواء".وأضاف: "ثبت علميا أن عمله مشابه للأنسولين فهو يستطيع أن يتجاوز حمضية المعدة، ويساعد الحليب على خفض معدل السكر بالدم والضغط وتقوية المناعة".وأشار إلى أن الحليب يعمل كمضادات حيوية للجراثيم والبكتيريا والفيروسات.وفي وقت سابق، قال المتخصص الدكتور المصري رضا موسى، عبر صفحته على "فيسبوك"، أن "جميع أنواع الألبان تعتبر غذاءً متكاملاً يَحْتَوِي على البروتين، والفيتامينات، والسُّكَّرِيّات، والدهون".وأَضَافَ "موسى" في منشوره الذي يفرق بين الحقائق والشائعات حول "لبن الإبل": "أن الألبان تختلف في نسب المركبات الغذائية التي تحتويها من حيوان لآخر، لكن يجب توافر الشروط الصحية بالحيوان لضمان سلامة اللبن".وَتَابَعَ الأخصائي: أن "بعض المجتمعات الصحراوية الَّتِي تقوم بتربية الإبل تعظم من مكانة ألبان الناقة بادعاء أنها تعالج الكثير من الأمراض". وأَرْدَفَ "موسى"، بقوله: "من الناحية العلمية يَحْتَوِي لبن الإبل على عناصر غذائية مُهِمَّة؛ نظراً لتغذيتها على نباتات طبية، أو صحراوية تتكون من بعض العناصر الكيميائية الهامة التي لها مردود إِيْجَابِيّ على الصحة الإِنْسَان".وأكمل بقوله: "قد يكون لها مردود إيجابي على مرضى السكر، والكبد، ومرضى الأمراض المزمنة، ومرضى تليف الكبد، لكن لا نستطيع التأكيد على أن لبن الإبل بمثابة علاج لهذه الأمراض".