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استشاري يحذر: 5 سلوكيات تقتل سمة التجديد في شخصيتك

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حذر منصور العسيري استشاري علم النفس، من بعض الممارسات التي قد تتسبب في قتل المهارة والتطور في شخصية المرء والشغف في الحياة التجديد.

ممارسات خاطئة تقتل الإبداعاضافة اعلان


وقال العسيري، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، إذا أردت أن تقتل سمة التجديد في شخصيتك عليك بالآتي:
- ضاعف ساعات عملك واشتغل ٢٤ إذا تقدر
- قلل من وقت فراغك
- لا تأخد بريكات استراحة
- فكر في العمل دائما
- لا تمارس أي هوية جانبية مثل مشي أو القراءة

أهمية تنظيم الوقت

في سياق متصل، يحذر خبراء علم النفس والطب النفسي من خطورة الاندماج والانشغال بالعمل بصورة مبالغ فيها، وأكدوا أهمية تخصيص وقت للعمل وآخر لممارسة الهوايات ووقت للجلوس مع الأسرة والأهل والأنباء، ووقت لزيارة الأقارب وصلة الرحم، ووقت مع الأصدقاء.
ويتم ذلك من خلال تنظيم الوقت وتحديد الأولويات حتى لا تطغى أي ممارسة أو سلوك أو مهام على المهام الأخرى في الحياة.

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