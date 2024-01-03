"اذكر ربك في تغريدة".. هاشتاق أطيب الكلمات يسيطر على "إكس" في المملكة

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"اذكر ربك في تغريدة"، هاشتاق استطاع الاستحواذ على تريند المملكة في "إكس" هذا الصباح، حيث استجاب المغردون والمشاركون بهذه الكلمات الرائعة في ذكر الله عز وجل. اضافة اعلان







اذكر ربك.. لا تستصعب شَيئًا، فقط استعن بالله ولا تَعجز



قال أول مغرد: "حينما تبدأ يومك بالقرآن تشعر بأن سائر يومك ميُسّر، وممهدة أمورك جُلّها كأنها سلسبيلا، لا تنوي فقط الابتداء بل ابدأ مباشرة بالتلاوة، وجاهد حتى تختم وردك ثم انعم بنعيم القرآن سائرَ يومك".وكانت المشاركة التالية بهذا البيت من الشعر:

وأقبل الصبح في الآفاق مبتسمًا، وبث من روعة الآمال ألوانا

فأطلق الروح بالتسبيح حامدة، لفالق الصبح إنعامًا وإحسانا.





اذكر ربك.. لا إله إلا أنت سُبحانك إني كنتُ من الظالمين



اذكر ربك.. ألا بذكر الله تطمئن القلوب



اذكر ربك.. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم



اذكر ربك.. لا إله إلا الله وحده لا شريك له





وغرد آخر داعيًا: اللهم أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، من عزمي إلى عزمك، ومن ضعفي إلى قوتك ومن انكساري إلى عزتك فإنه لا حول لي ولا قوة إلا بك.الثبات على الورد القرآني يملأ حياتك نورًا وبركة وتوفيقاً.ونصح مغرد بقوله: حين تستفتح يومك بتلاوة وردك، وتعيش مع القرآن سائر يومك؛ فلا تظن أن الله لن يعطيك من آثار بركات القرآن.وقال مشارك: دائمًا فكروا بقوة الله، لا تفكروا بقوة الظروف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحب أن تسرَّه صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار .وجدت الله في كل شيء، في الليالي التي استحال عليّ عيشها، فكنت أظنها لن تمر وبفضله مرت، وجدته في استكانة روحي وفي قلبي المملوء بالخير دائماً.وقال مغرد: أصبحنا واصبح الملك لله، والحمد لله، ولا إله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.