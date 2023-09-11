اختفت منها الأسماك وهجرتها الطيور.. جفاف بحيرة ساوة بالعراق

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نشرت صحيفة "السومرية" العراقية صورا لبحيرة ساوة في محافظة المثنى بعد موجة الجفاف التي ضربت مصادر تغذيتها.





جفاف بحيرة ساوة: اضافة اعلان



ونقلت عن مستشار ومعاون محافظ المثنى لشؤون الزراعة والموارد المائية عبد الوهاب فليح الياسري أن بحيرة ساوة تغذيتها من المياه الجوفية وليس من المياه السطحية ولا توجد هناك علاقة بين مستوى نهر الفرات وانخفاض البحيرة.وأوضح أنه لا توجد أسباب واضحة لانخفاض وارتفاع مستوى مياه البحيرة وتعتبر وزارة الموارد المائية ومركز إنعاش الأهوار المسؤول المباشر عن معرفة مصادر تغذيتها بالمياه.ونتيجة الجفاف هناك العديد من أنواع السمك المهمة اختفت وهاجرت الطيور النادرة من البحيرة.وتابع قائلا :"هناك دراسات كثيرة تعمل من أجل إنعاش بحيرة ساوة وإيقاف تدهورها لكن يوجد أسرار وغموض كبيرين في هذا الموضوع حتى الآن".كما نوه أنه لا يمكن للأسماك أن تعيش في مياهها لأن نسبة الملوحة فيها عالية جدا وأكثر من مياه البحر بأضعاف.