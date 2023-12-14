احذر.. 10 أخطاء قد تتسبب في فصلك من العمل

أ أ

سواء كنت ممن يحب الوظيفة التي يقوم بها أم لا، فإن عليك المحافظة عليها وعلى دخلك المادي الشهري، لحين الحصول على وظيفة أخرى مناسبة. اضافة اعلان





تجنب أخطاء تدفع صاحب العمل لفصلك



1- تأخرك عن العمل يوميًا



2- القيام بأمور أخرى غير العمل



3- أخذك استراحة غداء طويلة



4- إجراء عدد كبير من المكالمات الشخصية



5- إغضاب العملاء



6- مواقع التواصل وفوضى استخدام الإنترنت



7- كتابة أشياء غير حقيقية في السيرة الذاتية



8- بحثك عن وظائف جديدة أثناء التواجد في العمل



9- نفور زملاء العمل من سلوكك



10- لوم الآخرين على أخطائك



اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة



وفي كل الأحوال، هناك أخطاء لابد من الحذر منها وعدم والوقوع فيها، حتى لا تتعرض للفصل من عملك، وخسارة وظيفة ربما لا يتوفر لك أخرى مثلها.وكن حريصًا على ألا تقوم بتصرفات وترتكب أخطاء تدفع صاحب العمل لأن يكون مضطرًا للاستغناء عن خدماتك.يعد التأخر عن العمل من أكثر الأسباب شيوعًا وراء فصل الموظفين، خاصة أولئك الذين يذهبون إلى العمل في وقت متأخر، وهم يحملون قهوتهم أو إفطارهم، مما يعطي انطباعًا لصاحب العمل بأنهم لا يبالون.من الطبيعي أن يبدأ الأشخاص العمل بمجرد ذهابهم إلى مكاتبهم، إلا أن بعض الأشخاص يقضون وقتًا طويلاً في فعل أمور أخرى قبل بدء العمل، بما في ذلك تناول الإفطار، ومراجعة الجوال، ومشاهدة مقاطع فيديو على موقع "يوتيوب".مما يعطي انطباعًا لمديريهم وزملائهم بأنهم غير ملتزمين بإنجاز المهام المطلوبة منهم.عادة ما تكون استراحة الغداء مدتها ساعة، إلا أن بعض الأشخاص يتجاوزون وقت استراحة الغداء، ولا يحدث ذلك مرة أو مرتين، ولكنه يكون سلوكًا دائمًا من جانبهم، وهو الأمر الذي قد يتسبب في فصلهم.نظرًا لأن معظم الأشخاص يقضون نحو 8 ساعات في اليوم، فمن العادي أن يجري الموظف بعض المكالمات الشخصية السريعة للاطمئنان على أسرته.لكن حينما يزيد الأمر عن الحد، ويقضي الشخص معظم وقت العمل في إجراء مكالمات شخصية، فمن المحتمل أن يتسبب ذلك في فصله عن العمل.يتعامل بعض الموظفين بشكل سيئ مع العملاء، وقد يتجنبون الرد على اتصالاتهم، غافلين عن حقيقة أنه حتى وإن لم يكن العملاء هم من يدفعون رواتبهم بشكل مباشر، فهم من يفعلون ذلك بشكل غير مباشر.فعندما يُغضب الموظف العملاء، لن يكرروا تجربة الشراء من الشركة مرة أخرى، مما سيؤدي إلى انخفاض المبيعات في النهاية.من الأسباب الشائعة أيضًا وراء فصل أحد الموظفين، قضاؤه وقتًا طويلًا على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك"، و"سناب شات" و"تويتر"، أو استخدام الإنترنت الخاص بالعمل لتنزيل الأفلام ومقاطع الفيديو.يفحص أصحاب الشركات السير الذاتية للموظفين جيدًا، لذلك عندما يكتب الموظف مهارات لا يمتلكها، أو يكذب في أي شيء خاص بخبراته وتعليمه، فمن السهل أن يكتشف صاحب الشركة إن عاجلاً أو آجلاً كذبه.من العادي أن يبدأ الموظف في البحث عن وظائف جديدة إذا كان يفكر في ترك وظيفته الحالية، لكن من الخطأ أن يفعل ذلك أثناء تواجده في العمل.قد يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بشركته مراقبًا، ويعلم المدير من خلاله أن الموظف يبحث عن وظيفة أخرى، فيقوم بفصله من العمل.يحتاج أي شخص لكي يؤدي وظيفته بفاعلية، إلى دعم زملائه، والتعاون معهم، إلا أن بعض الأشخاص ينفّرون زملاءهم منهم بعدة طرق من بينها الثرثرة أو النميمة على الآخرين، مما يقلل من رغبة الزملاء في التعاون معهم.أكثر الأشخاص إزعاجًا في العمل هم الذين يحمّلون الآخرين مسؤولية أخطائهم، ويعطي ذلك انطباعًا لصاحب العمل عنهم بأنهم أشخاص غير جديرين بالثقة، وقد يفصلهم بسبب ذلك.