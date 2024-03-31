احذر هذه الأطعمة على السحور لتجنب العطش في نهار رمضان

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حذّر موقع food.ndtv، من الأطعمة التي يمكنها أن تشعرك بالعطش بشكل كبير خلال ساعات الصيام، وضرورة تجنبها ومن أهمها:



1-الحلويات:



2- الأطعمة المالحة:



3- نظام غذائي عالي البروتين:



الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، قد تزيد من معدل فقدان الماء في الجسم، قد تتسبب الحلويات التي تحتوي على سكريات على خلق بيئة حمضية يمكن أن تضعف وظيفة الإنزيم وتقلل من تخزين المياه في الجسم الضرورية للتخلص من كل السكر الإضافي الموجود في الطعام.يمكن لأي طعام يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، حيث يؤثر على نسبة السوائل الموجودة في الجسم.كما يمكن أن يتسبب في فقدانها بشكل كامل، لذا يجب الحد من استهلاك الأطعمة التي تحتوي على الموالح.يمكن أن تتسبب في شعورك بالجفاف،حيث يستهلك الجسم المزيد من الماء من أجل استقلاب النيتروجين الموجود بشكل طبيعي في البروتين، مما يؤدي إلى فقدان الخلايا لمحتوى الماء بشكل كبير، مما يجعلك تشعر بالجفاف لذا يجب الحصول على ما يكفي من الماء عند الحصول على نظامًا غذائيًا عالي البروتين.