احذر.. فقدان وظيفتك أو مدخراتك يسبب الإصابة بـ"الزهايمر"

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تؤدي الصدمة المالية المفاجئة في منتصف العمر، مثل فقدان وظيفتك أو معظم مدخراتك، إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف.





الخسارة المالية الكبيرة من أسباب الإصابة بالزهايمر اضافة اعلان



الصدمات المالية تزيد الإصابة بالخرف 27%



العلاقة بين الصدمة المالية المفاجئة والتدهور المعرفي



أصحاب الـ 65 عامًا يتعاملون أفضل مع الأزمات المالية



وقالت دراسة جديدة إن الضغط الناتج عن خسارة مالية يؤدي إلى تسريع التدهور المعرفي، لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 65 عاما.وحللت دراسة شملت 8000 شخص، حالات الأفراد الذين فقدوا نحو 75% من إجمالي ثروتهم على مدى عامين.وبالمقارنة بالأشخاص الذين ظل وضعهم المالي مستقرا، فإن أولئك الذين يعانون من صدمة مالية كانوا أكثر عرضة بنسبة 27% للإصابة بالخرف.وتابعت الدراسة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما في الولايات المتحدة، لمدة تصل إلى 14 عاما في المتوسط لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالخرف.وأظهرت الاختبارات أن التدهور المعرفي لدى الأشخاص يتسارع إذا فقدوا مبلغًا كبيرًا من المال.لكن العلاقة بين الصدمة المالية المفاجئة والتدهور المعرفي والخرف شوهدت فقط لدى الأشخاص حتى سن 65 عامًا، وليس في الأشخاص الأكبر سنًا.ويقول معدو الدراسة، بقيادة كلية الطب بجامعة تشجيانغ في الصين، إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا قد يتعاملون بشكل أفضل مع أحداث الحياة المجهدة.وأكد الدكتور جينغ جو، كبير معدي الدراسة: "بعد تجربة صدمة الثروة السلبية، قد يضطر الناس إلى التخلي عن العادات الغذائية الصحية بسبب الثروة المحدودة.