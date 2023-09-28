احذر القاتل الصامت.. علامات خطيرة تظهر على وجهك

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كشفت صحيفة تايمز أوف إنديا، أن هناك نوعين من الكوليسترول:

1-البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL).



2- والبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL). اضافة اعلان





الكوليسترول الجيد والضار:



أعراض ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم:



سبب ارتفاع الكولسترول؟



ويعرف كوليسترول HDL بالكوليسترول الجيد ، حيث يساعد على إزالة الكولسترول الخطير من الدم حتى يتمكن الجسم من التخلص منه.بينما يعرف الكولسترول LDL بالكولسترول الضار، وعندما يكون هناك الكثير من الكوليسترول في الدم، يمكن أن يتسبب في تكوين الترسبات على جدران الشرايين في القلب والدماغ.عادة لا توجد أعراض واضحة مرتبطة بارتفاع نسبة الكوليسترول، ولهذا السبب من المهم إجراء اختبارات دم منتظمة للتحقق من مستويات الكوليسترول.فيما يمكن في بعض الحالات أن يسبب ارتفاع الكولسترول علامات واضحة على الوجه، مثل:1- ظهور نتوءات صفراء أو برتقالية تحت العينين أو على الجفون، والتي تتشكل بسبب ترسبات الكولسترول تحت الجلد.2- ظهور حلقة القرنية الرمادية: وهذا من أعراض العيون مع وجود حلقة رمادية تتشكل حول القرنية (الجزء الأمامي الشفاف). هذه الحالة أكثر شيوعًا عند كبار السن.1-العوامل الوراثية ونمط الحياة يساهمان في ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، على الرغم من أنه لا يمكنك تغيير جيناتك.2- تلعب خيارات نمط الحياة دوراً حيوياً النظام الغذائي غير الصحي، وقلة النشاط البدني، والتدخين، والإفراط في استهلاك الكحول يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكولسترول LDL.3- يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة عند الأشخاص الذين أصيبوا بأمراض القلب من قبل.