الثلاثاء، 27 جمادى الثانية 1445 ، 09 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

احذر الرد على هاتفك في هذه الحالة لتجنب مشاكل كثيرة

مكالمة هاتفية
في بعض الأحيان قد لايكون الشخص مستعدًا للتحدث عبر الهاتف
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ربما تلقيت اتصالاً هاتفيًا في وقت لم تكن فيه بحالة مزاجية تسمح لك بالرد، لكنك تخشى من رد فعل الطرف المتصل إذا تجاهلت الرد في ذلك الوقت.اضافة اعلان
لكن على أية حال فإنه لا يُنصح بالتحدث هاتفيًا في حالة غير مستعد لأسباب تتعلق بالحالة النفسية للفرد، كما يوصي الدكتور محمد اليوسف، استشاري الطب النفسي واضطرابات المزاج (الاكتئاب) والقلق، 
وقال اليوسف عبر حسابه في منصة "إكس": "إذا لم تكن بمزاج معتدل أو كنت منشغلاً فلا ترد على اتصال جوالك. الطرف الثاني يفترض أنك إذا تلقيت اتصاله فهذا يعني أنك مستعد لإجراء حوار معه، عد لمكالمته لاحقًا في وقت أنسب". 
وتابع محذرًا: "الكثير من الخلافات تقع بسبب تلقي مكالمة واستقبالها في الوقت الخطأ!".


أفضل الأوقات لإجراء مكالمة هاتفية 


أما عن أفضل الأوقات للتحدث هاتفيًا، فينصح الخبراء بأنه "من الأفضل دائمًا الانتظار حتى الساعة 9 صباحًا على الأقل لبدء الاتصال. من أجل إتاحة الفرصة للشخص الذي ترغب بالاتصال به للاستيقاظ، والقيام بأعماله الروتينية. 
بالنسبة للأشخاص الذين تعرف أن لديهم ساعات عمل من 9 صباحًا إلى 5 مساءً، يفضل الاتصال بين الساعة بين 8 صباحًا و9 صباحًا قبل انشغال اليوم.
لكن لا تشعر بالانزعاج إذا انتقلت المكالمة إلى البريد الصوتي، مع طلب معاودة الاتصال أو إرسال رسالة نصية في وقت لاحق من اليوم.

الاتصال في يوم العطلة 

وفي عطلات نهاية الأسبوع، انتظر حتى الساعة 10 صباحًا على الأقل للسماح بالراحة والاسترخاء الذي تشتد الحاجة إليه، بالإضافة إلى القيام بروتين الصباح. 

فكر بمن تتصل

إذا كنت تعلم أن أحد أفراد أسرتك يستيقظ مبكرًا، أو أن صديقك المقرب لايمكنه الدردشة إلا قبل التوجه إلى العمل، فيمكنك على الأقل محاولة الاتصال مبكرًا دون خوف من التطفل. 
لكن كقاعدة عامة، امتنع عن الاتصال بزملاء العمل أو الجيران قبل الساعة 9 صباحًا. وفيما يتعلق بالاتصال بالشركات المحلية أو مكاتب الأطباء أو المؤسسات الأخرى، انتبه إلى ساعات العمل المذكورة عبر الإنترنت.

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