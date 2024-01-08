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احذري هذا الخطأ عند استخدام الغسالة: يسبب العفن والروائح الكريهة

الروائح الكريهة والعفن في الغسالة
نصائح بلمنع تراكم العفن في الغسالة
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يرتكب كثير من الناس، أخطاء عند تفريغ الملابس من الغسالة مما يتسبب في انتشار العفن والروائح الكريهة.

التعامل الصحيح مع الغسالةاضافة اعلان

ووفقًا لإليانور بوتر، من شركة "بلامب وورلد"، فإنه "يمكن أن تكون الغسالات أجهزة صعبة الاستخدام، مع إعدادات مختلفة لتنفيذ مهام مختلفة وقواعد معينة يجب علينا اتباعها".
وأضافت: "أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها الأشخاص عند استخدام غسالتهم هو إغلاق الباب مباشرة بعد إخراج الغسيل. وهذا يعني أنه لا يُسمح للجهاز بالاستمتاع بتدوير الهواء الذي تشتد الحاجة إليه، وبالتالي يوفر أرضًا خصبة لتكاثر الفطريات والعفن والروائح الكريهة".
وحذرت من إنه "يمكن أن يؤدي هذا العفن بعد ذلك إلى ظهور أعراض معينة مثل العطس والسعال والاحتقان، لذا من المهم ترك باب الغسالة مفتوحًا لبضع ساعات بعد الاستخدام"، بحسب صحيفة "إكسبريس".

تراكم العفن في الغسالات

ويعد تراكم العفن أمرًا شائعًا في الغسالات، ويجب إزالته بانتظام للمساعدة في منع المشكلات الصحية ولضمان تنظيف الملابس بالكامل.
ويمكن القيام بذلك عن طريق وضع كمية صغيرة من منظف العفن المعتمد على مادة التبييض على قطعة قماش ومسح الجزء الداخلي للغسالة جيدًا.
ومن النصائح الأخرى، إزالة الفلتر - الموجود عادة في الزاوية السفلية في الجزء الأمامي من الجهاز - كل أربعة إلى ستة أسابيع، وفرك المنظف جيدًا لإزالة أي بقايا غير مرغوب فيها. 
وأضافت إليانور: "كما هو الحال مع أي جهاز منزلي، فإن تنفيذ بعض المهام البسيطة بشكل منتظم يجب أن يضمن عدم انخفاض مستوى الأداء وستحصل على سنوات إضافية من الاستخدام من غسالتك".

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