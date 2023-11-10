احجز رحلتك.. الطائرات فائقة الصوت تدخل المجال التجاري

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تعد الطائرات فائقة الصوت واحدة من أبرز التكنولوجيات المستقبلية في مجال السفر الجوي، فهي تمتاز بالقدرة على التحليق بسرعات تفوق سرعة الصوت (340.29 متر في الثانية الواحدة). اضافة اعلان

وتعمل هذه الطائرات على تحقيق سرعات تعادل حوالي 1225 كيلومترًا في الساعة.





"سكاي أوفي" أبرز الطائرات فائقة الصوت



مفاعلات الانصهار المدمجة لتوليد الطاقة



نقل عدد كبير من الركاب بسرعات كبيرة



عوامل الإثارة والتشويق



طائرة «سكاي أوفي» واحدة من أبرز الطائرات فائقة الصوت هي التي صممها المهندس الإسباني أوسكار فينالس، وهي تتميز هذه الطائرة بأجنحة قابلة للطي وسقف شفاف يحتوي على نقاط شمسية لتوليد الطاقة.تعتمد تلك الطائرات على تقنية المحركات دون شفرات، والتي تعمل على تحقيق سرعات فائقة وتقلل الضوضاء الناجمة عن الطيران.وتستخدم الطائرات فائقة الصوت مفاعلات الانصهار المدمجة لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيلها. وتعتمد هذه التقنية على نفس العملية التي تحافظ بها الشمس على احتراقها، مما يجعلها مصدرًا غير مستنفد للطاقة.تتميز الطائرات فائقة الصوت أيضًا بنظام تنقية ثاني أكسيد الكربون، مما يجعلها صديقة للبيئة. ويتم استخدام هذا النظام لتقليل انبعاثات الكربون الضارة وتحسين جودة الهواء المحيط.تعد الطائرات فائقة الصوت مستقبل السفر الجوي، حيث يمكنها نقل عدد كبير من الركاب بسرعات فائقة وبطريقة فاخرة. وفقًا لأوسكار فينالس، يمكن لطائرة «سكاي أوفي» نقل حوالي 500 راكب.ومع توفر التقنيات المناسبة، يمكن أن تكون جاهزة للتصنيع في غضون 10 إلى 15 عامًا.وتلقت هذه الطائرة فائقة الصوت استحسانًا كبيرًا من الجمهور والمهتمين بالتكنولوجيا. يعتبر استخدام مفاعل الانصهار المدمج المستدام والقدرة على الوصول إلى سرعات فائقة هما أهم العوامل التي تثير الإثارة والتشويق بشأن هذه التكنولوجيا.