الخميس، 22 صفر 1445 ، 07 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

"إياتا": الطلب العالمي لسفر الركاب جوًا يرتفع 26% في يوليو

إياتا
الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، إن الطلب العالمي لسفر الركاب ارتفع بنسبة 26.2 بالمئة في يوليو الماضي على أساس سنوي، مقتربًا من مستويات ما قبل جائحة كورونا.اضافة اعلان

الطلب على السفر يقترب من مستويات ما قبل الجائحة

وأضاف "إياتا" في تقرير، أمس الأربعاء، أن حجم الطلب في يوليو وصل إلى 95.6 بالمئة من مستويات الشهر المماثل في 2019، أي قبل الجائحة التي عصفت بالقطاع.
وحسب التقرير الشهري، ارتفعت حركة المرور المحلية للسفر بنسبة 21.5% مقارنة مع يوليو 2022، وكانت أعلى بنسبة 8.3% من نتائج الشهر المماثل في 2019.
وتعد مستويات الطلب المحلي في يوليو الأعلى على الإطلاق، مدعومة بقوة بالطلب المتزايد في السوق المحلية الصينية.
فيما ارتفعت حركة المرور الدولية بنسبة 29.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث أظهرت جميع الأسواق نمواً قوياً.
وبلغ إجمالي عدد الركاب الدوليين 88.7% عن مستويات يوليو 2019.

ثقة المسافرين ما تزال مرتفعة

وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي: "كانت الطائرات ممتلئة خلال شهر يوليو مع استمرار الناس في السفر بأعداد أكبر من أي وقت مضى".
وأضاف والش: "الأهم من ذلك أن مبيعات التذاكر الآجلة تشير إلى أن ثقة المسافرين ما تزال مرتفعة.. هناك كل الأسباب التي تدعو إلى التفاؤل بشأن استمرار التعافي".
وكان قطاع السفر من أكثر من القطاعات تأثرًا بجائحة كورونا خلال عامي 2020 و2021، ثم بدأ في التعافي منذ العام الماضي.
ووفق تقدير المؤسسات الدولية، تقدر الخسائر التي تكبدها قطاع الطيران 10% من إجمالي خسائر اقتصادات العالم والتي تجاوزت 21 تريليون دولار جراء الجائحة.

اقرأ أيضا

إفطار
12:51 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

أسباب شعورك بالجوع المستمر.. ماذا عن "وجبة الإفطار"؟

اسعاف
11:56 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما".. مثلية عُمانية تنهي حياتها بطريقة مروعة

حلقة تحفيظ القرآن
9:53 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

قرآن يتلى أناء الليل وأطراف النهار.. فيديو مؤثر من أفريقيا

سيارة
9:09 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

استعجل بسيارته لأجل اللحاق بالدوام.. فحدثت كارثة بمنزله (فيديو متداول)

اقرأ أيضا

فاجأ الجميع.. "ChatGPT" يرفض كتابة نكتة ساخرة عن النبي ﷺ

دولة عربية تتجه لفرض ضريبة على الأموات!

استدعاء مكيفات "NIKAI" لعيوب في كفاءة الطاقة

ما طريقة حساب أيام السفر التي يُشرع فيها الترخص؟ "الخثلان" يوضح

كارثة الأقساط.. من 220 ألفًا إلى أكثر من 10 ملايين في 3 أعوام

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

ماكرون
4:46 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

مئات الطالبات يتحدين قرار الحظر الفرنسي ويذهبن إلى المدراس بالعباءة

لون العينين1
4:17 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

هذا الدواء يحول لون العينين من البني إلى الأزرق

مسابقة الملك عبد العزيز
2:13 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

تكريم الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز غدا بالمسجد الحرام

طائرات
9:22 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

أُصيب الراكب بالإسهال فهبطت الطائرة اضطراريًا!

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار المملكة 7
4:49 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

"الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على مكة و3 مناطق ورياح متربة بمعظم المملكة

الفواكه
3:47 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

دولة عربية وحيدة ضمن قائمة الأفضل عالميًا في إنتاج الفواكه

منصة مساند
1:33 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

توضيح من منصة مساند بشأن مدة صلاحية تأشيرة استقدام العمالة المنزلية

مواقيت الصلاة
12:50 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

الخميس 22 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

اسعاف
11:56 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما".. مثلية عُمانية تنهي حياتها بطريقة مروعة

إغلاق طريق جدة - المدينة المنورة
9:08 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

لهذا السبب.. إغلاق طريق جدة - المدينة المنورة