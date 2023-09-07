"إياتا": الطلب العالمي لسفر الركاب جوًا يرتفع 26% في يوليو

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قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، إن الطلب العالمي لسفر الركاب ارتفع بنسبة 26.2 بالمئة في يوليو الماضي على أساس سنوي، مقتربًا من مستويات ما قبل جائحة كورونا. اضافة اعلان





الطلب على السفر يقترب من مستويات ما قبل الجائحة



ثقة المسافرين ما تزال مرتفعة



وأضاف "إياتا" في تقرير، أمس الأربعاء، أن حجم الطلب في يوليو وصل إلى 95.6 بالمئة من مستويات الشهر المماثل في 2019، أي قبل الجائحة التي عصفت بالقطاع.وحسب التقرير الشهري، ارتفعت حركة المرور المحلية للسفر بنسبة 21.5% مقارنة مع يوليو 2022، وكانت أعلى بنسبة 8.3% من نتائج الشهر المماثل في 2019.وتعد مستويات الطلب المحلي في يوليو الأعلى على الإطلاق، مدعومة بقوة بالطلب المتزايد في السوق المحلية الصينية.فيما ارتفعت حركة المرور الدولية بنسبة 29.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث أظهرت جميع الأسواق نمواً قوياً.وبلغ إجمالي عدد الركاب الدوليين 88.7% عن مستويات يوليو 2019.وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي: "كانت الطائرات ممتلئة خلال شهر يوليو مع استمرار الناس في السفر بأعداد أكبر من أي وقت مضى".وأضاف والش: "الأهم من ذلك أن مبيعات التذاكر الآجلة تشير إلى أن ثقة المسافرين ما تزال مرتفعة.. هناك كل الأسباب التي تدعو إلى التفاؤل بشأن استمرار التعافي".وكان قطاع السفر من أكثر من القطاعات تأثرًا بجائحة كورونا خلال عامي 2020 و2021، ثم بدأ في التعافي منذ العام الماضي.ووفق تقدير المؤسسات الدولية، تقدر الخسائر التي تكبدها قطاع الطيران 10% من إجمالي خسائر اقتصادات العالم والتي تجاوزت 21 تريليون دولار جراء الجائحة.