الأحد، 07 ربيع الثاني 1445 ، 22 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

"إكسبريس": كيف تحمي نفسك من بق الفراش؟

بق الفراش
بق الفراش
أ أ
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بعد أن تصدرت الأنباء عن غزو بق الفراش العاصمة الفرنسية باريس، عناوين الأخبار وسط مخاوف من امتداده إلى الدول الأخرى، طرح خبير كيف يمكن مقاومة الحشرة الماصة للدماء والتغلب عليها. اضافة اعلان
وكشف خبير النوم ماكس كيرستن، عن أفضل الطرق التي يمكنك من خلالها حماية مرتبتك ونفسك من بق الفراش.

كيف تكتشف بق الفراش؟

ونصح ماكس قائلاً: "قم بفحص الفراش وطبقات المرتبة والمنطقة المحيطة بسريرك بشكل روتيني بحثًا عن أي علامات لوجود بق الفراش". 
وتابع، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "قد تشمل هذه العلامات حشرات صغيرة ذات لون بني محمر، أو بيض أبيض صغير، أو تساقط الجلد، أو بقع برازية داكنة صغيرة".
وأشار إلى أنه في تلك الحالة يمكن اللجوء إلى استخدام غطاء للمرتبة لمنع دخول بق الفراش، "تأكد من أن الغلافات تحمل علامة "مقاومة لبق الفراش" أو "مقاومة لبق الفراش".
كما نصح بغسل الفراش بانتظام بدرجة حرارة لا تقل عن 54 درجة مئوية وتجفيفها في أعلى درجة حرارة.
وأوضح ماكس: "اغسل ملاءاتك وأغطية الوسائد وأي مستلزمات أخرى للفراش في الماء الساخن ثم جففها على أعلى درجة حرارة. سيؤدي هذا إلى قتل أي بق الفراش أو بيضه الذي قد يكون موجودًا".

ماذا تفعل عند السفر؟

ويمكن لبق الفراش أن يتنقل على أمتعة السفر، أو يختبئ في الأثاث المستعمل، حيث يمكنهم الاختباء في أي فجوات في جدران غرفة النوم، وألواح القاعدة، وألواح الأرضية.
لهذا السبب أوصى خبير التنظيف بما يلي:
-كن حذرًا عند السفر.
-افحص غرفة الفندق بحثًا عن علامات بق الفراش.
-تجنب الأثاث المستعمل.
-تغطية الشقوق.

كيفية التخلص من بق الفرش؟

أما إذا لاحظت وجود بق الفراش في منزلك، فيمكنك طلب المساعدة المتخصصة.
قال ماكس: "من الأفضل في كثير من الأحيان الاتصال بخدمة مكافحة الآفات المتخصصة للحصول على علاج شامل وإبادة".
ويمكن أن يكون التعامل مع غزو بق الفراش أمرًا صعبًا، لذلك من الضروري أن تكون استباقيًا لاتخاذ الخطوات اللازمة لمنعه من الدخول إلى منزلك
قال ماكس: "إن الفحص المنتظم والنظافة الجيدة والبيئة المعيشية النظيفة هي المفتاح لتجنب مشاكل بق الفراش".

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