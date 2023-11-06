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إعلان إنشاء مدينة الخيال العلمي للفضاء باستثمارات 5 مليارات دولار بالطائف (فيديو)

جامعة الطائف
جامعة الطائف
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أعلن المشرف على منتدى الطائف للاستثمار، سلطان السعدون، لقناة الإخبارية، عن إنشاء مدينة الخيال العلمي للفضاء باستثمارات تتجاوز الـ 5 مليارات دولار.اضافة اعلان


منتدى الطائف والشركات العالمية

وقال إن منتدى الطائف استطاع أن يستقطب الشركات الكبيرة من الصين وكوريا ودول عديدة، وأن مفاجأة المنتدى اليوم هي الإعلان عن مدينة الخيال العلمي للفضاء، باستثمارات تتجاوز 5 مليارات دولار.
ويشارك في المشروع أكبر جامعة في العالم بالتعاون مع جامعة الطائف وعدد من الشركات الحكومية وشركات إعلامية عالمية.


اختيار الطائف مقرًا للمشروع

وأضاف، لقد تم اختيار الطائف لتكون مقرًا للمشروع والذي يوفر أكثر من 5 آلاف وظيفة، منوهًا بأن تكلفة المرحلة الأولى للمشروع تبلغ حوالي 5 مليارات ريال.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع شركة "شاينا موبايل" وهي أكبر شركة في العالم للاتصالات، وثالث أكبر مجموعة استثمارية في العالم، اختارت الطائف مقرًا لمركز المعلومات المساند.


تكلفة مركز المعلومات 2 مليار

ويغطي مركز المعلومات مدينة الطائف والمناطق المحيطة بها، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 2 مليار ريال، ويوفر 200 وظيفة نوعية لخريجي جامعة الطائف.
وقال: إنه في ظل نجاحات كلية الهندسة والتقنية في الجامعة، نركز على خدمة الخريجين، وقد قامت الشركة بزيارة الجامعة، وتفقد منشآتها، واليوم كان الإعلان الرسمي لمركز معلومات "شاينا موبايل".


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