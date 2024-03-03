إطلاق الدراجة الجبلية الكهربائية Scott Voltage eRIDE وهذه أهم مميزاتها

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كشفت شركة Scott Sports عن أحدث دراجتها الجبلية الكهربائية (e-MTB)، وهي دراجة eRIDE خفيفة الوزن.





مميزات دراجة eRIDE



سرعة دراجة eRIDE



محرك دراجة eRIDE



ضبط إعدادات خروج الطاقة في دراجة eRIDE



طرازات دراجة eRIDE



تتميز الدراجة الجديدة بمحرك مدمج وخفيف الوزن، وهي متوفرة في ستة إصدارات، وفقًا لموقع "التقنية بلا حدود".يأتي جهاز voltage eRIDE e-MTB أيضًا مزودًا بإعداد تعليق كامل ومسافة تصل إلى q160 مم في الأمام و 155 مم في الخلف.تتوفر Scottvoltage eRIDE الآن في السوق العالمية.كما أن إصدارات Scottvoltage eRIDE e-MTB هي eRIDE 900 SL، و eRIDE 900 Tuned، وScott Contessavoltage eRIDE 900، وScottvoltage eRIDE 910، وeRIDE 920، وScott Contessavoltage eRIDE 910.تم تجهيز الدراجة بوحدة قيادة TQ-HPR50 مع عزم دوران أقصى يبلغ 50 نيوتن متر وسرعة قصوى تبلغ 25 كم/ساعة في الاتحاد الأوروبي و20 ميلاً في الساعة (33 كم/ساعة) في الولايات المتحدة.يزن المحرك المثبت في المنتصف 1.8 كجم ويجمع مع بطارية بقوة 360 واط. يمكن للعملاء الحصول على موسع نطاق اختياري بسعة 160، وهو متاح بشكل قياسي مع eRIDE 900 SL.يمكن للمستخدمين ضبط إعدادات خروج الطاقة لـ voltage eRIDE عبر تطبيق الهاتف الذكي TQ. ويمكن توصيل الهاتف بالدراجة عبر البلوتوث، بينما يتم توفير أدوات التحكم أثناء الركوب عبر جهاز التحكم عن بعد للمقود.كما يمكنك عرض عمر البطارية المتبقي والسرعة والمدى على شاشة الدراجة المدمجة في الأنبوب العلوي.تحتوي إصدارات 920 و Contessa 900 الأرخص من eRIDE على عناصر Marzocchi و Fox مع 150/155 ملم من الحركة الأمامية/الخلفية.تأتي الطرازات الأخرى مزودة بمكونات تعليق Fox مع مسافة سير أمامية/خلفية تبلغ 160/155 ملم. ويسلط إعداد فرامل ناقل الحركة والقرص للنماذج الضوء على بعض الاختلافات بينهما.تم تجهيز الإصدارين 900 SL و900 Tuned بنماذج SRAM بينما تأتي الإصدارات الأخرى مع مكافئات Shimano.وتتميز جميع إصدارات Scottvoltage eRIDE بخفة الوزن، حيث يعتبر إصدار 900 SL هو الأخف وزنًا (17.9 كجم).